Bretagne, France

Un blog pour les objets volés près de Rennes

Ces dernières semaines, les gendarmes ont démantelé un réseau de cambrioleurs qui sévissaient notamment autour de Rennes. Un blog vient donc d'être créé, avec des photos des objets volés qui ont pu être récupérés : des bijoux, chaussures, armes de collection... Les gendarmes vous invitent à les contacter par mail si vous identifiez des objets vous appartenant. Il suffit d'indiquer quel objet et de donner vos coordonnées, ainsi qu'une copie de votre dépôt de plainte.

Equivisio, l'équitation connectée

Imaginez : vous êtes dans le paddock ou dans la carrière, en train de perfectionner votre galop... Sauf que votre instructeur n'est pas avec vous, mais chez lui, derrière son ordinateur ! C'est ce que propose le système Equivisio. Il permet à certains propriétaires d'écuries d'installer un système de caméra filmant à 360 degrés ainsi qu'un micro pour permettre aux cavaliers venant s’entraîner chez eux d'être en lien avec un coach même à distance. Ce dernier peut zoomer à distance avec la caméra pour corriger les moindres défauts du cavalier. Depuis deux mois, Equivisio est disponible en Bretagne, dans les écuries de Gwendale Renault, à La Bouillie dans les Côtes d'Armor.

Le système s'adresse avant tout aux cavaliers déjà un peu confirmés, qui ont passé leur galop 3 ou 4, car il s'agit surtout de se perfectionner sur les conseils des meilleurs cavaliers professionnels. Pour trouver le coach qui vous convient, il suffit d'indiquer sur le site d'Equivisio quelle discipline vous souhaitez travailler, le tarif maximal du cours ainsi que l'horaire. Vous pouvez ensuite vous rendre avec votre cheval dans les écuries qui ont installé Equivisio, et à vous connecter avec votre coach.

Vous pouvez réserver votre cours en ligne © Radio France

Un concours facebook pour participer à la battle d'Aucy entre le RC Vannes et le FC Lorient

Comme l'an dernier, les équipes vont s'affronter en cuisine ! Les rugbymen vannetais et les footballeurs lorientais auront quarante minutes pour préparer un plat et un dessert. Si vous rêvez de vous glisser aux côtés des joueurs pendant cette affrontement, c'est possible ! Le RC Vannes lance un concours sur facebook, pour vous permettre de vivre cette "battle" de l'intérieur, et gratuitement. Pour cela le club vous invite à partager sa publication facebook, et à publier une photo de vous "en mode cuisto".

Le nom du gagnant sera annoncé vendredi 19 janvier, à la mi temps du match des vannetais contre Carcassonne.