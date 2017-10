[BUZZ] Une "Pénurie" de beurre en Bretagne, le teaser de la Route du Rhum 2018 et #ToutRose

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web et les réseaux sociaux. Rendez-vous sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

La Bretagne à l'agonie à cause d'une pénurie de beurre !

Alors qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de beurre en ce moment en Bretagne, un court-métrage imaginant une pénurie de beurre vient d'être publié sur les réseaux sociaux. Un scénario imaginé par le collectif La mauvaise graine. Dans ce film de 15 minutes, la Bretagne y est à l'agonie. Le beurre est devenu tellement rare que des braqueurs attaquent des crêperies pour en voler, le trafic se développe et les bretons commencent à muter. Le film a été publié dimanche dernier sur les réseaux sociaux et a déjà été visionné plusieurs milliers de fois. Pour mémoire, en janvier dernier, le collectif La mauvaise graine avait déjà fait un carton, plus de 238 000 vues, avec son film de présentation de la station de ski Menez Are 400 : la première station de ski des Monts d'Arrée !

Le teaser de la Route du Rhum 2018

Le départ de la Route du Rhum 2018 aura lieu dans un peu plus d'un an,. le 4 novembre 2018 de Saint-Malo. Une édition qui sera l'occasion de fêter les 40 ans de la course en mer. Pour se replonger dans les souvenirs des précédentes Route du Rhum et aussi patienter jusqu'à l'an prochain, les organisateurs de l'épreuve ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Un teaser qui met en avant les grands navigateurs de la Route du Rhum.

Le bâtiment de la CPAM de Rennes #toutRose

Peut-être que vous l'avez vu en passant Esplanade du Général de Gaulle à Rennes, le bâtiment de la CPAM, qui surplombe la place, est illuminé depuis jeudi dernier. Un ruban rose y est projeté par la société Spectaculaires. Une action menée dans le cadre d'Octobre Rose, la campagne de lutte contre le cancer du sein. La CPAM invite les passants à prendre une photo de la tour avec le ruban rose et à la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #toutRose.