[BUZZ] Une start-up bretonne pour créer son site, les bretons consultés sur les nitrates et le blog d'un fan de Bretagne

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web. Rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30.

Cloozi, la start-up qui vous aide à créer votre site internet

Comment créer son site internet sans trop dépenser ? La start-up de centre Bretagne Cloozi, créée en 2012 par Magalie Rodriguez, veut apporter des solutions en démocratisant l'accès aux sites internet et au référencement de qualité. Depuis septembre, la plateforme Clooziweb permet à chacun de créer un site internet de haute qualité, avec des tarifs 10 fois moins chers en moyenne que ce qui se fait d'ordinaire. Pas question pour autant de laisser le client seul dans l'élaboration de son site : des vidéos et tutoriels sont accessibles gratuitement pour apprendre à enrichir son site, et vous pouvez également être accompagné pas à pas moyennant rémunération.

La DREAL consulte les Bretons sur les nitrates

La Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne vient de lancer son sixième programme d'actions régional sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. La région est depuis 1994 placée en "zone vulnérable" concernant la pollution de l'eau par les nitrates. Depuis 20 ans, les pouvoirs publics se mobilisent pour trouver des solutions. L'état, les collectivités, les agriculteurs et les associations environnementales sont donc consultés comme d'habitude pour préparer ce sixième plan qui entrera en vigueur en septembre 2018. La nouveauté, c'est que les Bretons sont aussi invités à s'exprimer sur le sujet des nitrates. Jusqu'au 6 décembre, tous les habitants peuvent participer à la consultation en ligne sur le site de la Préfecture de région, en proposant par exemple de nouveaux moyens pour protéger la qualité de l'eau. Il est également possible d'envoyer ses idées via e-mail ou lors des réunions publiques organisées fin novembre à Pacé et Quimper.

Un blog pour découvrir la Bretagne

Si de nombreux habitants de Bretagne mettent en avant les richesses de la région sur internet et les réseaux sociaux, c'est aussi le cas pour des Bretons de coeur. C'est le cas d'Arthur Le Roy, un fonctionnaire qui vit en région parisienne qui passe l'essentiel de son temps libre en Bretagne, en attendant un jour de s'y installer. Sur son blog Le coeur en Bretagne lancé en septembre, il partage ses photos mais aussi des cartes permettant d'accéder aux différentes webcams qui filment la région en continu et aux sites qui proposent des visites virtuelles de Rennes, Saint-Malo ou encore Vannes. Il partage aussi de nombreuses photos sur twitter et sur sa page facebook qui compte désormais plus de 1000 abonnés. Il vient aussi de lancer sa chaine youtube, pour partager ses balades avec les internautes, comme sur la presqu'île de Quiberon.