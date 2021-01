Buzzer Time, l'émission en ligne du club Sud Mayenne Basket pour garder le lien avec ses licenciés

Pour conserver le lien avec ses adhérents, privés d'entraînement et de compétition, le club Sud Mayenne Basket a créé une émission en ligne : Buzzer Time.

Toutes les semaines, un des éducateurs, Steven Trouillet, donne rendez-vous aux basketteurs amateurs sur le réseau social Instagram pour une émission en direct : "les confinements nous poussent à nous surpasser et aujourd'hui si nous avons encore 281 licenciés, c'est parce que notre initiative a porté ses fruits" confie-t-il à France Bleu Mayenne.

Avec ce programme, le nombres d'abonnés au compte instagram du Sud Mayenne Basket a triplé. Le principe est simple : 40 minutes d'émission, des infos, des jeux et surtout un entretien avec des invités de marque comme avec l'ancien international Frédéric Weis : "on veut garder le concept. Quand on aura une vie un peu plus normale, on voudra tourner une fois par mois une émission et on a déjà préparé quelques petites rubriques" explique Steven Trouillet.

Ce dimanche 3 janvier, c'est la dernière de Buzzer Time qui reçoit Jean-Pierre Siutat, le président de la fédération française de basket-ball.