C'est chez un opticien de Toulon que Fabien Galthié a acheté ses fameuses lunettes !

Il y a ceux qui aiment... et ceux qui détestent ! Faites-le test autour de vous : tout le monde a un avis sur les lunettes de vue de Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France. Il faut dire que ses grosses montures noires en plastique ne passent pas inaperçues : elles lui mangent presque la moitié du visage et font réagir tous les observateurs du rugby. Pour la plus grande joie de deux hommes : Gilles Demetz, directeur de l'entreprise familiale qui fabrique ces lunettes de sport, et Bernard Hémery, l'opticien du quartier du Mourillon à Toulon qui a vendu ce modèle à Fabien Galthié en 2020.

Fabien Galthié est l'entraîneur du Rugby Club Toulonnais quand, en 2018, il pousse pour la première fois la porte du magasin "Optique Lamalgue". Si le rugbyman opte au départ pour une paire de lunettes "classique" pour corriger sa vue, il va en 2020 revoir ses exigences : il cherche des **lunettes "incassables" car le rugby, mais aussi le squash et le golf qu'il pratique en tant qu'amateur, viennent toujours à bout de ces lunettes. "Fabien est arrivé en disant 'j'en ai marre, j'ai cassé 10 paires de lunettes. Trouvez moi quelque chose qui soit résistant" raconte Gilles Demetz, le fabricant de ce modèle Ros 21.

"Il a choisi cette monture très particulière au prix de 250 euros" poursuit Bernard Hémery, l'opticien toulonnais. "Ces lunettes sont très légères, très solides. Elles offrent un large champ de vision grâce à des verres classiques que l'on peut facilement adapter à cette monture galbée" ajoute le Toulonnais qui se dit "ravi d'avoir un entraîneur de rugby connu internationalement parmi (sa) clientèle. Je suis fier qu'il nous fasse confiance."

Un vecteur de communication inattendu pour Demetz

Lui aussi est fier et toujours surpris par le retentissement de cette "simple mais volumineuse" paire de lunettes : Gilles Demetz est le fils du créateur de l'entreprise du même nom qui, dès les années 50, s'est spécialisée dans les lunettes sportives . Au départ pour les plongeurs puis pour tous les sports. Comme nous tous, c'est un soir de match de l'équipe de France de rugby que Gilles Demetz découvre à la télévision les lunettes de Fabien Galthié : "Nous n'avons signé aucun contrat avec lui. Il a choisi notre marque parmi d'autres et nous en sommes très heureux. C'est pour nous un vecteur de communication inattendu : la presse, les supporters et même l'entraîneur des All Blacks parlent de nous" (voir ci-dessous)

"Cette paire de lunettes galbée est désormais LA signature de Fabien Galthié, elle lui donne un look particulier et du caractère. On peut discuter de l'esthétique mais l'essentiel est que Fabien soit confortable. Nous avons désormais un contact privilégié avec le sélectionneur et il nous dit aussi que l'épaisseur de ses lunettes lui permet de rester focus sur son match. Il est comme dans une bulle, très concentré sur son match. Il est donc très attaché à ses lunettes. On a essayé de lui proposer d'autres modèles un peu plus fins... mais non ! C'est vraiment celles-là qu'il préfère".

"Des ventes en légères hausse quand Fabien apparaît la TV"

Et il n'est peut-être pas le seul finalement. Car la marque Demetz constate une "légère hausse des ventes de ce modèle quand Fabien apparaît à la télévision. Le lendemain des matchs de l'équipe de France, nous vendons deux à trois plus de modèle Ros 21"