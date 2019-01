C'est dans une commune du Jura qu'il y a eu le plus de coups de foudre en 2018

Selon le site meteorage.com, la France a vécu une année orageuse exceptionnelle en 2018 et c'est dans une petite commune du Jura qu'il y a eu le plus d'impacts de foudre au km².

Jura, France

Coup de foudre à La Favière. Ça fait penser à un titre de film, et pourtant ce n'est pas une fiction. Selon le site meteorage.com la petite commune du Jura, qui compte moins de 100 habitants, est celle qui a subi le plus d'impacts de foudre au km² en 2018. Avec 14,48 éclairs au sol au km², La Favière a pleinement participé à cette année orageuse exceptionnelle en France selon le site, avec près de 725 000 éclairs au sol et 296 jours d'orage. On a vécu l'année la plus orageuse depuis au moins 30 ans.

2018 la plus chaude mesurée en France (https://t.co/wsKJ7hzbM3) mais aussi la plus foudroyée depuis l'installation des capteurs il y a 30 ans selon Météorage : https://t.co/URukBwt9dF - #Corse, #BouchesduRhône & La Favière (#Jura) parmi les plus concernés (#orage) pic.twitter.com/MwwHmqMvoe — Météo Villes (@Meteovilles) January 3, 2019

La commune de La Favière fait partie du canton de Nozeroy, et justement, la commune de Nozeroy, à quelques kilomètres de La Favière, avait été durement touchée au mois de mai dernier par un violent orage. France Bleu Besançon s'était rendu sur place. Les photos étaient impressionnantes avec des grêlons de la taille de mandarines.

Comme la nature fait bien les choses, c'est le 9 août dernier, jour de la Saint-Amour, qu'il y a eu le plus de coups de foudre en 2018 en France, avec plus de 41 000 éclairs au sol, toujours selon meteorage.com. Le record sur une journée remonte au 6 août 1999 avec plus de 60 000 impacts.

