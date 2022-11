"C'est du plaisir et du sport": finale du championnat de France des chiens de sauvetage dans les Deux-Sèvres

Le jeune chien Medji plonge dans la Sèvre Niortaise pour secourir une personne qui tombe à l'eau à 50 mètres de distance, guidée par Léa, sa maîtresse. C'est la première fois que la Rochelaise participe à la finale du championnat des chiens de sauvetage. En tout, douze chiens concourent dimanche 6 novembre à Niort, tous sélectionnés pour leur discipline et leur technique.

Ce n'est pas mon métier, je suis là pour le sport et le plaisir - Joseph Paulin, finaliste

Le sauvetage canin, une compétition sportive

"Ce ne sont pas des chiens sauveteurs professionnels", précise Dominique Gré, l'organisateur et entraîneur au Club canin aquatic’pictave, basé dans la Vienne. Joseph Paulin est passionné, ça fait 17 ans qu'il participe à des compétitions. "C'est un travail de complicité avec le chien, d'écoute et d'obéissance", raconte le finaliste et membre d'un club de sauvetage canin près d'Angers

Joseph et sa chienne, prêts à concourir. © Radio France - Sarah D'hers

Joris, venu cette fois en spectateur, rêve de cet avenir pour Orphée, son Golden Retriver. "C'est l'élite de l'élite en finale", sourit, impressionné, ce tourangeau.

Une quarantaine d'initiés suive attentivement les épreuves de la finale du championnat. © Radio France - Sarah D'hers

Une première en Deux-Sèvres

L'édition 2022 aurait dû se dérouler au lac de Saint-Cyr, dans la Vienne mais impossible à cause de présence de cyanobactéries, toxiques, dans l'eau. C'est la première fois que la finale se déroule en Deux-Sèvres.