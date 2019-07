"C’est la chasse de l’été" : un appel aux Creusois pour identifier de vieilles photos

Dans une brocante locale, un couple d'Anglais achète un vieil appareil photo et découvre qu'il contient une pellicule non développée. À l'intérieur, sept photos en noir et blanc d'une famille. Avec un ami, Benoît, ils lancent un appel pour essayer de la retrouver et lui remettre les photos.