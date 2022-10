C'est la fête des citrouilles ce dimanche aux Jardins des Renaudies dans le bocage mayennais

C'est un rendez-vous incontournable de l'automne dans le bocage mayennais. Les Jardins des Renaudies, à Colombier-du-Plessis, organisent ce dimanche 9 octobre la 27ème édition de la fête des citrouilles. Plusieurs animations sont prévues de 10h à 18h.

Le marché des citrouilles propose 80 variétés de courges cultivées par les jardiniers du site : le potiron, le potimarron, la butternut, le pâtisson. etc... Certaines se dégustent en entrée, d'autres en plat, d'autres sont excellentes pour les desserts. En revanche, les coloquintes ne se mangent pas mais font de ravissants décors qui tiendront tout l’hiver à la maison.

Les enfants ont l’embarras du choix entre les ateliers de sculptures sur citrouilles, les balades à poney, les animations chants et contes, le maquillage de fête, les jeux grandeur nature, le labyrinthe de maïs.

Le marché des producteurs de terroir et d’artisanat, où 40 exposants font découvrir leur savoir-faire. Les démonstrations de cuisine : Les cucurbitacées ne se cuisinent pas toutes de la même façon. Vous pourrez déguster et repartir avec des idées recettes. La pesée de la plus grosse citrouille vous attend : à vous de viser juste !

►► Entrée : 5€ à partir de 16 ans, 3€ pour 6-16 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. L'entrée inclut l’accès à l’ensemble du site et des animations.