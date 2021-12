C'est la Fête du slip dans la métropole lilloise cet hiver au profit des sans-abri !

Tout cet hiver, c'est la Fête du slip dans la métropole lilloise ! Cela peut faire sourire, mais l'idée est très sérieuse. Elle est portée par le Car Podium, une association de copains d'Hellemmes et elle vise à récolter des sous-vêtements pour les personnes sans-abris.

"C'est vrai qu'on reçoit des pulls, des pantalons mais jamais des sous-vêtements, note Charlyse Boucard, travailleuse sociale et membre de l'association le Car Podium. C'est de l'ordre de l'intime parce qu'on peut aussi aller au bout du bout avec les sous-vêtements. C'est tellement évident que l'on passe à côté !"

Parler de l'hygiène intime

L'initiative permet d'attirer l'attention sur un problème sous-estimé de la précarité : l'hygiène intime. "Passé l'aspect rigolo d'une fête du slip, on parle d'une réalité qui l'est beaucoup moins", souligne Charlyse Boucard.

La Fête du slip a lieu toute la durée de la trêve hivernale, jusqu'au 1er avril. Elle n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, les bénévoles veulent donc se rattraper. Des collecteurs sont installés dans plusieurs endroits de la métropole lilloise : à l'université de Lille, à l'IUT B de Tourcoing, à la maison de quartier de Vauban à Lille, au CCAS de Steenwerck mais aussi dans des entreprises.

Objectif 1 000 slips

Tous les dons seront ensuite distribués aux hébergements d'urgence de la CMAO (Coordination Mobile Accueil Orientation) et aux organismes qui réalisent les maraudes.

Les dons souhaités s'adressent surtout aux hommes, avec des slips et caleçons neufs. Mais des chaussettes et des soutiens-gorge sont aussi bienvenus, s'ils sont en bon état. Charlyse Boucaud fixe un objectif : "J'aimerais bien faire au moins 1 000 slips ! 1 000 slips, c'est un minimum et c'est un bon chiffre !"

Un concert solidaire début décembre a permis d'en récolter 440. Deux autres sont prévus en février et en mars.

Plus d'informations sur les collecteurs sur la page Facebook du Car Podium.