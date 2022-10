C'est la saison des champions... et des records!

C'est simple, sur la photo "trophée", entre les mains de ses deux filles, le champignon "magique" semble tout simplement ne pas être à la bonne échelle. Plus gros qu'un ballon de basket, cette Vesse-de-loup pèse surtout quelque 6,550 kilos. "Jusqu'à 2 ou 2,5 kilos, ça n'est pas rare, mais dépasser les 5 kilos c'est exceptionnel", souligne Danny Frigot.

Sur le retour d'une partie de chasse sur la commune de Jobourg, ce sont ses filles qui ont alerté ce jeune papa, en voyant dans un champ un gros ballon blanc. C'était en fait une Vesse-de-loup, un champignon comestible. "Les vaches en raffolent, mais là, nous étions dans une parcelle qui n'avait pas été pâturée depuis longtemps, et nous avons eu la chance de tomber sur ce spécimen exceptionnel", précise Danny Frigot avant d'ajouter, "ma fille a voulu le soulever mais c'était très lourd. Finalement, je l'ai transporté jusqu'à la voiture".

Le champignon a été découpé, une partie offerte aux voisins et aux amis, une autre mise au congélateur, et le reste dégusté poêlé avec du beurre et une persillade en famille.

Des règles à respecter pour la cueillette

Rappelons que la cueillette des champignons n'est autorisée que dans les forêts domaniales de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Vesly et Cerisy et dans le bois de Mingrey (excepté le mardi et le jeudi). Partout ailleurs, il faut l'autorisation des propriétaires des terrains avant de pratiquer la cueillette.