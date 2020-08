"C'est le col le plus dur que j'ai monté" : on a grimpé le col de la Loze avant le Tour de France 2020

Plus les cyclistes se rapprochent du sommet du col de la Loze, plus c'est dur ...

C'est une nouveauté du prochain Tour de France, qui s'élancera de Nice ce samedi 29 août. Le col de la Loze. Un col hors catégorie, lieu d'arrivée de la 17ème étape de cette Grande Boucle entre Grenoble et Méribel, qui culmine à 2 304 mètres, le plus haute de cette édition 2020. Un col qui "a tout pour devenir un grand rendez-vous du Tour des décennies à venir", s'était réjoui Christian Prudhomme, le patron du Tour, au moment des repérages.

Des pentes à plus de 20%

En attendant le peloton, les cyclistes amateurs, dont notre reporter Victor Vasseur, se sont frottés à cette terrible ascension : un chemin de montagne de 21,5 km au-dessus de Méribel (Savoie), goudronné et réservé aux cyclistes, avec une pente moyenne à 7,8% avec des murs réguliers à plus de 20%."Ça va être terrible..." souffle Antoine, sur son vélo. Ici, les cyclistes amateurs (en forme) roulent à 10 km/h. Pour les Bernal, Pinot, Alaphilippe ou encore Quintana... ce sera le double.

La route goudronnée vers le sommet est entièrement réservée aux cyclistes. © Radio France - Victor Vasseur.

"Il y a une petite voix qui te dit : pourquoi tu fais ça ?"

Dans les derniers kilomètres, la route ressemble plus à une piste de ski qu'à un terrain de jeu pour cyclos. "On est prévenus, on avait repéré un petit peu le parcours avant de venir... mais on ne s'attend pas, quand même, aux derniers pourcentages, là, à 20% !", lâche, haletante, Maud à 3 km de la borne d'arrivée.

"C'était épouvantable !", confie Patrick 60 ans. "Il y a des becquets à la fin, des raidillons vraiment casse-pattes... Ce n'est pas une promenade de santé, hein !" Même constat pour David. "C'est le plus dur que j'ai monté, et pourtant j'en ai monté des cols, mais celui-là, c'est hors norme." Alors pour arriver au bout, ça se joue au mental. "Il y a une petite voix qui dit : pourquoi tu fais ça ?", glisse David. "Et il y en a une qui dit : vas-y ! Et c'est celle-là qui prend le dessus."

Une jolie récompense tout de même à l'arrivée au sommet, la vue sur un paysage de montagne magnifique.

L'arrivée culmine à 2 304 mètres d'altitude. © Radio France - Victor Vasseur.

