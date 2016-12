C'est le Père Noël qui conduit le bus à Quimper !

Depuis 2013, la QUB (société de transports sur l'agglomération quimperoise) décore un bus aux couleurs de Noël qui circule sur les lignes 1 ou 5 avec, à son bord et pour conducteur, le Père Noël... Une opération simple mais efficace qui séduit le public.

"Bonjour, bienvenue dans le bus du Père Noël !", à chaque arrêt, le même refrain. Notre conducteur ne se lasse pas et les passagers non plus... Tous les après-midis jusqu'à samedi, le bus... ou plutôt le traîneau... sillonne les rues de Quimper à grands coups de klaxons. Un petit goût de fête avant l'heure qui donne le sourire à tous ceux que croisent Christian, le chauffeur.

Des dessins des écoliers de la ville tapissent l'intérieur du bus. Dans ce dernier, c'est aussi ambiance de Noël : les chansons de Tino Rossi ou Richard Anthony résonnent tout le long du trajet pour le bonheur des personnes à son bord. "Ça fait plaisir : Noël, c'est fait pour être très kitch et que ça brille de partout. Ce qui est vraiment très sympa, c'est d'avoir un contact souriant... que ce soit dans le bus ou ailleurs", confie Maryvonne.

"Ça change du quotidien, c'est magnifique"

Le Père Noël, tellement dans son rôle, en oublie même de déposer ses passagers à plusieurs reprises, mais pas de quoi leur ôter leur bonne humeur. Pierre Ferry, du service commercial de la QUB, est à l'origine du projet : "On connait bien nos Quimpérois, quand ils voient arriver le bus, il y a déjà le sourire jusqu'aux oreilles. Certains passagers n'osent même pas sortir tellement ils se sentent à l'aise". Cette opération, unique en France, séduit véritablement tout le monde, des petits jusqu'aux plus grands, des clients jusqu'au Père Noël lui-même : "C'est un plaisir de passer des journées comme ça, on a pas l'impression d'être au travail".