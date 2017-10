"C'est les Experts à Joigny" : dans la peau d'un enquêteur avec la "murder party"

Mais qui a tué le colonel Moutarde.. Ou plutôt le professeur d'histoire ? C'est l'énigme que des dizaines d'apprentis enquêteurs ont du résoudre hier dans les rues de Joigny, à l'occasion de la première "murder party" organisée par la ville. France Bleu a testé pour vous.

Tout commence par la scène de crime : on est à la médiathèque Olympe de Gouges de Joigny. Dans une pièce éclairée par une lumière blafarde, un bureau. Juste à côté, une trace à la craie et une paire de ciseaux baignant dans une flaque de sang montrent l'emplacement du corps... "On a enlevé le cadavre pour ne pas choquer les gens." Celui qui parle, c'est le commissaire Maigrot. Brassard de police sur le bras, air patibulaire, il explique : "Cet homme s'appelait Victor Radou. C'est un professeur d'histoire à la retraite qui voulait écrire un roman policier sur la ville de Joigny. Hier soir, il est resté plus tard pour ses recherches... La bibliothécaire l'a découvert ici. Mort."

"On a travaillé un mois pour être le plus réaliste possible"

Voilà, le décor est planté. Le concept de la "murder party", c'est une sorte de Cluedo géant, grandeur nature. Le commissaire Maigrot, qui s'avère être aussi le metteur en scène, confie : "On a travaillé un mois sur les personnages et l'histoire, pour être le plus réaliste possible. Que les gens se prennent au jeu. On rêve tous d'être dans la peau d'un enquêteur !"

"C'est les Experts à Joigny", explique le metteur en scène Copier

Pour le réalisme, ça marche plutôt bien. Notre groupe d'une dizaine d'enquêteurs se voit remettre des documents - liste des appels de la victime, emploi du temps, rapport du légiste... Tout a été pensé dans les moindres détails. Il faut maintenant aller voir les suspects.

"La bibliothécaire, d'abord", explique Gwenaëlle. "C'est la dernière à avoir vu le professeur vivant et c'est elle qui l'a découvert."On se dirige au premier étage de la médiathèque. La bibliothécaire est là. On lui pose quelques questions : "Vous n'avez vu personne ?" "Non, mais j'ai entendu des éclats de voix." Les enquêteurs notent. Direction maintenant l'église, pour rencontrer la veuve de la victime.

"Les policiers m'ont appelée hier soir vers 22h25... Je n'ai pas dormi de la nuit", affirme d'une voix tremblante, au bord des larmes, cette femme vêtue de gris. Et... si on tombe le masque ?

"Dans la vraie vie, je m'appelle Patricia et je travaille à la mairie de Joigny", sourit la veuve

"C'est un rôle de composition !" Les autres suspects aussi sont des comédiens amateurs, habitants de Joigny. En tout cas, la magie opère et les enquêteurs se prennent au jeu. Les théories fleurissent pour Samantha et Joaquim : "On pense que c'est un coup monté. On a un suspect évident, mais c'est trop simple. On pense que c'est sa femme ou sa maîtresse..."

Alors, qui a tué le professeur Rabou ? On ne va quand même pas vous dire la fin... Mais si ça vous tente, la prochaine "murder party" devrait être organisée au printemps à Joigny.