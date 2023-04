"C'est les vacances du chat !" : une pension pour chats ouvre ses portes à Lachapelle-sous-Rougemont

Sabrina Stouff a six chats chez elle et a ouvert une pension pour accueillir ceux des autres.

Que faire de son animal domestique pendant les vacances ? La question revient régulièrement. À Lachapelle-sous-Rougement, dans le Territoire de Belfort, une solution vient d'ouvrir ses portes : le "Félix Hôtel". Le nom de cet établissement laisse peu de place au doute : ici, ce sont les chats qui occupent les chambres. Outre le dessin animé, le nom de cette nouvelle pension dans le département* fait aussi référence au papa, Félix, de la directrice des lieux, Sabrina Stouff. Elle a construit et décoré sa pension de ses mains, dans un petit préfabriqué. À l'intérieur, quatre espaces avec tout le nécessaire pour accueillir des chats : "Chaque chat a sa chambre individuelle, avec tout le confort, chauffage, climatisation, arbre à chat, panier, coussin, jeux."

Sabrina Stouff et son mari sont agriculteurs. Passionnée par les chats depuis des années, elle a décidé de lancer cette activité pour rendre service aux propriétaires. Et elle a touché dans le mille puisque le premier mois après l'ouverture de sa pension fin janvier, elle avait déjà accueilli sept chats.

"C'est les vacances du chat !"

Parmi les petits pensionnaires à quatre pattes figure Tigrou, un joli chat au poil roux. Après cinq jours passés au "Félix Hôtel" , le minou repart chez ses propriétaires, ravis d'avoir trouvé cette solution d'accueil pour leur chat pendant leur déplacement. Pendant qu'eux passaient quelques jours chez leur fille, Nicole et Didier, habitants de Sermamagny, Tigrou était en pension chez Sabrina. "C'est les vacances du chat !" s'amuse Nicole.

Cette nouvelle pension tombe à pic. Avant, les voyages étaient plus compliqués pour le couple : "Soit on l'emmenait, soit on allait nulle part donc c'est vrai que pour quelques jours c'est une bonne solution", explique la propriétaire du chat.

Tigrou a passé cinq jours au Félix Hôtel. © Radio France - Noémie Lair

C'était tout l'objectif que Sabrina Stouff souhaitait remplir avec sa pension. "J'adore les animaux depuis toujours et je voulais faire quelque chose qui évite un peu les abandons, notamment pendant les vacances. Je voulais faire en sorte que les gens puissent confier leur chat en toute tranquillité pendant leurs déplacements professionnels, leurs vacances ou aussi leurs hospitalisations, qu'ils soient sereins et que l'animal soit très bien aussi", explique celle qui a été présidente d'une association qui s'occupe de chats errants. Elle en a d'ailleurs gardé quelques-uns chez elle. Au total, elle en a six dans sa maison.

Déjà des réservations pour cet été

Les chats, Sabrina connait donc. Mais pour faire les choses dans les règles, elle "passé le certificat de compétences au lycée agricole de Valdoie". L'activité est très encadrée, elle doit notamment être déclarée en préfecture et des contrôles sont régulièrement menés par les services sanitaires du département.

Pour confier votre animal à Sabrina, comptez 12 euros par jour si vous fournissez la nourriture et 14 euros par jour si c'est la pension qui doit la fournir.

Sa pension compte aujourd'hui quatre chambres mais Sabrina souhaite l'agrandir pour accueillir de nouveaux pensionnaires. Elle enregistre déjà des réservations pour les vacances de Pâques et même deux pour cet été. Tigrou, lui, reviendra dès le mois prochain profiter des câlins et des bisous de Sabrina.

Il existe d'autres pensions dans le secteur, comme "La Garderie Féline" à Exincourt et "Cat et kat and co" à Bourguignon.