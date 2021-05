"C'est passé à trois centimètres" : quand un gros bateau traverse le bourg de Nancras, en Charente-Maritime

"On avait été prévenu il y a plus d'un an" précise le maire David Raffé, étonné malgré tout de voir débarquer ce convoi exceptionnel très impressionnant mardi soir. L'élu était convaincu que ça ne passerait pas. Mais si.

Alors que les salles de spectacle sont encore fermées pour quelques semaines pour cause de Covid, les habitants de Nancras (près de Saintes, en Charente-Maritime) ont eu droit à un spectacle étonnant, mardi soir : il a fallu une heure et demie pour qu'un convoi exceptionnel traverse les rues étroites de la commune. "C'est passé à trois centimètres près de chaque côté" soupire le maire David Raffé, soulagé. Notamment au niveau des feux tricolores, l'un des passages les plus étroits.

"Nous avions été informés de ce convoi exceptionnel il y a un peu plus d'un an" se souvient David Raffé, surpris malgré tout de découvrir l'énorme remorque transportant un catamaran sorti de l'usine Fountaine-Pajot d'Aigrefeuille-d'Aunis dans la campagne rochelaise. La commune de Nancras, située sur la RD728, se trouve sur un itinéraire identifié pour ce type de convois exceptionnels. Le navire doit être livré dans la région de Perpignan, en Méditerranée.

En voyant arriver l'énorme bateau mardi vers 18h, le maire et ses collègues étaient pourtant convaincus que ça ne passerait pas. C'était sans compter la dextérité du chauffeur, "calme et concentré" décrit David Raffé, admiratif. Durant une heure et demie, le conducteur a manœuvré dans le village, utilisant les vérins de sa remorque pour incliner le navire aux passages les plus compliqués. Et tout s'est bien terminé.

Etonnant spectacle, mardi soir pour les habitants de Nancras en Charente-Maritime : le convoi exceptionnel a mis une heure et demie pour traverser le village. - David Raffé