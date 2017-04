C'est Toto qui ferme le 1er avril... et quitte le centre ville du Mans

Ce n'est ni un poisson d'avril, ni une blague. Toto, le magasin de tissus situé rue National au Mans, a fermé définitivement ses portes ce samedi 1er avril. Après 18 ans passés en centre ville, L'enseigne va s'installer en zone nord dans des locaux plus grands et modernes.

Toto, l'un des plus vieux magasin de la rue National, a définitivement fermé hier soir. A 18h30, les néons arc-en-ciel se sont éteints et le rideau s'est baissé. 18 ans après son inauguration, l'enseigne déménage en zone nord du Mans, dans des locaux plus grands et beaucoup plus modernes que le vétuste Toto de la rue National. Une page se tourne pour les 7 salariés dont le directeur Thierry Garcia. Présent depuis le début, il avoue avoir "un petit pincement au cœur".

Des clients sincèrement peinés

Lui qui se vante avec humour de connaitre "toute l'histoire de Toto" a été étonné et touché par les réactions des clients. "On a eu des gens presque en larmes, des trémolos dans la voix, cela fait bizarre. On s'attendait pas à cela". Frédérique est l'une des ces fidèle du magasin. Flanant dans les rayons une dernière fois, elle se dit "désolée" du départ. "C'est une boutique où je venais régulièrement. A pied. Et au fil des années, j'avais noué des liens avec les vendeuses". Et malgré son attachement à l'enseigne et au personnel, elle n'ira pas en zone nord, expliquant ne pas "aimer les zones commerciales".

L'ultime fermeture du Toto de la rue National © Radio France - Julien JEAN

Les 7 salariés comprennent mais tous s'accordent à dire que le magasin était devenu trop vétuste. "Trop petit surtout" ajoute le directeur. Toto va donc s'installer dans des locaux modernes et plus grands, 600 m² contre 450 rue National. L'ouverture est prévue ce jeudi 6 avril. "C'est une nouvelle histoire qui commence..."