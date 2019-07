"C'est trop drôle" : pour la deuxième fois, des madeleines de Brive se retrouvent à l'Elysée

Brive-la-Gaillarde, France

" Si t’as jamais goûté une madeleine au chocolat de chez Golfier à Brive ! Bah tu peux pas comprendre... " C'était le premier message publié en mars dernier par Guillaume Gomez, le chef des cuisines du palais de l'Elysée.

Voilà qu'il vient à nouveau, ce mardi soir et ce mercredi matin, de poster de nouvelles photos avec une nouvelle livraison de madeleines nature et chocolat. " Merci aux Brivistes de penser à ma ligne ", " bonne madeleine à tous " peut-on lire sur ces différents messages.

"Une belle récompense !"

Mais comment ces madeleines se retrouvent-elles de la rue de la... République à Brive à la présidence de la... République à Paris ? " La dame qui les amène ne veut pas que ça se sache " plaisante Sylvie Golfier, qui tient la boulangerie avec son mari. " C'est tellement drôle, car nous n'avons jamais voulu ça " dit-elle amusée, " et puis, même si on les amène au chef des cuisines, il n'est pas obligé de mettre des photos sur les réseaux sociaux et il le fait. C'est une belle récompense ! " pas surprenante pour celles et ceux qui sont habitués à les déguster.

L'histoire ne dit pas si elles sont arrivées sur la table du chef de l'Etat

Ce sont aussi des coups de projecteurs sur la boulangerie. " La première fois, c'était de la folie " décrit-elle, avec de nombreuses nouvelles têtes venues à la boulangerie, locaux et touristes. " Ca fait aussi parler de Brive puisque le chef a mentionné la ville, le maire et le club de rugby dans sa publication ". Nul doute que son discret mari va devoir redoubler d'effort dans les jours qui arrivent pour répondre à la demande. Quand à la recette... " elle restera toujours secrète ! ". Impossible aussi de savoir si Emmanuel et Brigitte Macron ont pu les goûter, le chef des cuisines n'a pas (encore) donné suite à notre sollicitation.