"C'est un bien unique et incroyable" : un hameau à vendre plus de 2 millions d'euros en Haute-Saône

Les agences immobiliers ne proposent pas tous les jours ce genre d'annonce. Le hameau du Beuchot est en vente à Hautevelle, près de Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône. Un site avec du potentiel. Cette ancienne cité ouvrière s'étale sur 67 hectares. Elle est composée d'une usine de tréfilage en friche (fabrication de câbles en acier), d'un grand étang, d'une dizaine de maisons, dont une de maître encore habitée, ainsi que de plusieurs parcelles agricoles. Le tout pour 2 288 000 euros.

"On a l'habitude de travailler sur des biens très conséquents, mais là c'est un bien unique et incroyable, parce que le site à toute une histoire, explique Nicolas Fresard, co-associé de l'agence immobilière Horae, spécialisée dans les logements ruraux. On le ressent encore là-bas et c'est vrai que dans une carrière, on en aura pas beaucoup à commercialiser. Nous sommes très fiers."

Des stigmates de l'usine sont encore visibles. © Radio France - Raphaël Aubry

Jusqu'à 200 ouvriers sur le site

Dans ce hameau, l'activité s'est arrêtée en 2006 dans l'usine, alors gérée par une entreprise allemande. L'histoire du site date à priori du 16ème siècle : "Vraisemblablement, au départ c'était un moulin, puis il a évolué pour devenir une forge, puis elle s'est spécialisée dans la tréfilerie, continue l'agent immobilier, avec son collègue Rémi Keigerlin. C'était aux alentours de 1880. Au plus fort de l'activité, il y avait jusqu'à 200 ouvriers dans ces bâtiments"

Le site est "globalement en bon état". D'importants travaux sont toutefois nécessaires pour le transformer. La végétation a repris ses droits dans l'usine au fil des années.

L'entrée de l'usine dans le hameau du Beuchot © Radio France - Raphaël Aubry

La végétation a repris ses droits dans l'usine. © Radio France - Raphaël Aubry

Un étang de 26 ha borde le hameau du Beuchot. © Radio France - Raphaël Aubry

Il y a une dizaine de maisons d'ouvriers dans le hameau du Beuchot. © Radio France - Raphaël Aubry

L'agence immobilière Heroe a pour l'instant eu quelques retours de potentiels acheteurs, mais aucune proposition de vente n'a encore été faite. "Des français, avec des projets solides", se réjouit Nicolas Fresard.