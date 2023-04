"C'est un joli cadeau ! ", la commune de Schweighouse-Thann reçoit un don anonyme de 30.000 euros

30.000 euros c'est la somme qu'a versé un habitant de Schweighouse-Thann dans le Haut-Rhin au village où il réside. Le courrier est arrivé à la mi-mars. Une lettre accompagnée d'un chèque. Le donateur souhaite rester anonyme et le maire garde bien le secret, même si tout le monde se connait dans la commune de 770 habitants.

Embellissement du village, rénovation et financer l'installation d'une chaufferie biomasse

"Je suis un marie heureux et c'est vraiment une aubaine pour notre commune !", commente avec le sourire le premier magistrat, Bruno Lehmann. Cette somme de 30.000 euros, c'est tout de même 18% du budget d'investissement du village haut-rhinois, précise le maire.

Dans sa lettre adressée au maire et à ses adjoints, le donateur s'est renseigné et a donné des précisions sur l'affectation de cette somme : "Elle doit aller à la rénovation de la salle du conseil municipal, l'acquisition d'un nouveau vidéoprojecteur, le fleurissement du village et le projet d'installation d'une chaufferie biomasse."

La salle du conseil municipal va pouvoir être rénovée © Radio France - Guillaume Chhum

La commune est embellie par des bénévoles © Radio France - Guillaume Chhum

Il a ajouté : " Je souhaite que mon village soit un lieu agréable à vivre et qu'il puisse évoluer selon les besoins de ses habitants." Une somme qui arrivée juste avant le vote pour le budget, tout a été calculé.

C'est la première fois que la mairie reçoit un don comme celui là

Dans ce petit village, il y a une dizaine d'associations. Il y a aussi l'association les "décos folies", des bénévoles font beaucoup de décorations dans la commune à l'occasion de Pâques ou encore des fêtes de Noël. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour l'embellissement, malgré des budgets en baisse.

Ici, c'est la première fois que le maire reçoit une telle somme. " Si ça intéresse d'autres personnes, nous sommes bien sûr ouverts à ce genre de dons ! ", sourit Bruno Lehmann.