C'est une première : une barbière de Brive sacrée meilleur barbier de France !

Brive-la-Gaillarde, France

Elle a signé un coup de maître ! " C'était le premier concours auquel je participais " sourit Margaux Fovanna, meilleure barbière de France. La Briviste de 24 ans vient de remporter le titre en début de semaine à Lyon où se tenait le Barbers International Trophy, un concours international qui sert aussi à désigner le champion de France.

Première femme sacrée chez les barbiers

Elle en est repartie gagnante dans la catégorie où le titre est le plus disputé, celle des barbiers confirmés, après une prestation intense de quarante cinq minutes sur un modèle. " Il fallait effectuer une coupe homme et une taille de barbe, avec le coiffage " détaille-t-elle, " et, pour ceux qui ne sont pas du métier, il faut savoir que quarante-cinq minutes est un délai très court pour faire tout cela ". Un jury a départagé la cinquantaine d'engagés selon une multitude de critères, et c'est donc elle qui a terminé première.

La réalisation consistait à exécuter une coupe homme et une taille de barbe, avec coiffage, en 45 minutes © Radio France - Nicolas Blanzat

" Son savoir-faire est valorisé "

Tout sauf anecdotique, car Margaux Fovanna est tout simplement la première femme a été sacrée chez les barbiers. " Ce n'est pas évident d'évoluer dans un monde d'hommes " glisse la championne, " la preuve nous n'étions que six barbières engagées dans le concours. Alors, si ça peut encourager d'autres femmes à s'inscrire par la suite, ou à pouvoir faire ce qui leur plaît... et ne pas se dire que c'est réservé aux hommes ". Elle ouvre une voie et fait la fierté de toute une famille " de coiffeurs et barbiers " savoure son oncle Nicolas Fovanna qui l'emploie. " Son papa est coiffeur, sa maman l'était aussi, sa tante l'est, moi aussi. Pour nous, c'est vraiment une passion, et elle prend son métier comme tel ". En guise de reconnaissance de la qualité de son travail, son salaire vient d'être augmenté et le tarif des coupes exercées par Margaux Fovanna légèrement aussi. " Son savoir-faire est valorisé, afin qu'elle puisse aussi passer plus de temps sur certaines réalisations " justifie son oncle, " c'est comme pour meilleur ouvrier de France ! " Dans le salon de la rue Farro dans le centre historique de Brive, son trophée trône déjà. Il s'agit d'une coupe soutenue par un blaireau, avec un rasoir coupe-chou pour surmonter le tout. " Il est symbolique et très beau " celle qui exerce depuis huit ans.