Depuis un an, une boîte à dons était installée à l'angle des rues Pierre Semart et de Pomet. Les habitants pouvaient y déposer des livres, vêtements ou objets qu'ils n'utilisent plus et en piocher d'autres. Une manière de créer du lien social. Mais la mairie exige le retrait de l'installation.

Toulon, France

Depuis quelques jours, impossible de trouver la Givebox. Elle était installée à l'angle des rues Pierre Semart et de Pomet depuis un an. Mais après le coup de pression de la mairie, elle est rangée dans l'atelier de Nicolas Pottier : "la Givebox a été retirée car on craignait que la mairie la mette à la benne". Le gérant de l'espace de co-working L'archipel, fait partie des vingt personnes à l'origine de la boîte. Il a pris un petit coup derrière la tête : "bien sûr c'est un peu d'étonnement, explique-t-il, c'est aussi _un frein à une belle initiative collective_, on espère que c'est juste le temps d'obtenir l'autorisation d'occuper l'espace public". Pour en être certain, le collectif a lancé une pétition sur les réseaux sociaux.

Des livres, des vêtements... et même des imprimantes !

Après un an d'existence, la boîte à dons marchait bien. Peut-être un peu trop pour Géraldine Bossart, du magasin ...by LMS, juste en face. "Un samedi, il y a eu un gros arrivage et les gens n'ont pas forcément tout bien rangé, après en matière de dépotoir, il y a bien pire" explique-t-elle en pointant les poubelles sauvages face à sa boutique. Elle veille chaque soir à ce que la boîte à dons soit propre et rangée.

"Personnellement, j'ai déjà donné des vêtements et même une imprimante, en parfait état, mais que je n'utilisais plus, raconte Nicolas Pottier, elle est partie en quelques heures et a fait un heureux". Et tout cela créé du lien social, le don s'accompagne souvent d'une petite discussion. "Grâce à la Givebox, j'ai rencontré ma voisine, raconte Géraldine Bossart, on discute tous les jours maintenant".

Une autorisation temporaire ?

Mais la mairie n'en démord pas. Hélène Audibert est adjointe à la rénovation urbaine : "Lorsque l'on occupe comme ça l'espace public, il faut une autorisation, rappelle-t-elle, et puis ce n'est pas la première fois que l'on constate du désordre sur cette boîte à dons, ce n'est _pas l'image que l'on veut donner de notre coeur de ville_".

Quant à l'autorisation ? "Nous verrons bien, dit l'élue, en fonction de leurs propositions, on pourra leur accorder une autorisation provisoire en attendant de trouver un lieu pérenne".

Les porteurs du projet vont être reçus ces jours-ci à la mairie.