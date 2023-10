"C'était la marée de l'année", témoigne l'un des sauveteurs qui a sorti 40 surfeurs de l'eau à Biarritz

Franck Billard inspecte avec ses jumelles les surfeurs et les baigneurs qui profitent de la fraîcheur de l'océan en ce très chaud dimanche 1er octobre. Sur la plage de Milady, l'eau est très reculée et calme. "Quand les baïnes vont se former , ça va se compliquer", grimace le sauveteur qui en est à son septième été à surveiller les baigneurs pour la ville de Biarritz. La veille, l'homme de 26 ans a vécu l'un des plus gros sauvetages de sa jeune carrière, sur la plage de la Côte des Basques. Il raconte au micro de France Bleu Pays Basque.

"Tout le monde a voulu sortir en même temps"

Pour le dernier jour de septembre, les surfeurs veulent tous profiter des bonnes conditions climatiques. "Il y avait environ 1,20 mètre de vague, avec une période de dix-douze secondes et un coefficient de 113. C'était la marée de l'année", se rappelle Franck.

La journée commence tranquillement. Deux sauvetages lors de la matinée pendant la marée basse, et deux accidents de plage. L'après-midi, la marée remonte "super vite et il faut savoir que la marée ne remonte pas linéairement. Ça remonte au plus vite au milieu de la marée !"

D'ailleurs, le sauveteur biarrot regrette parfois que sur cette plage, "l'une des trois meilleurs spots peut-être en Europe" pour commencer le surf, il y a parfois des personnes qui "louent des planches sans se renseigner sur la marée et la période" entre deux vagues, cet intervalle qui se compte en secondes et qui permet d'anticiper des "séries fantômes, des séries surprises" (série de grosses vagues inattendues). Sinon, "on se retrouve vite dans des situations qu'on ne maîtrise pas."

C'est ce qui va arriver entre 15h et 16h, avec une soixantaine de surfeurs à l'eau, en face de l'établissement des bains. Les baigneurs sont partis, car l'eau désormais s'écrase sur les rochers en bord de mer, dans les accès, les escaliers et les plans inclinés de la Côte des Basques. "Quand les vagues se cassent dans les escaliers, ça fait des gros mouvements d'eau, du ressac. Et là, on peut se faire mal. (…) Quelques surfeurs commencent à sortir et par effet boule de neige, tout le monde a voulu sortir en même temps".

"La panique à bord"

Franck et son collègue Rémy sont aidés par trois autres sauveteurs qui n'étaient pas de service ce jour-là, mais qui avaient anticipé ces difficultés. "On a commencé à les sortir par les marches en face du poste. Au début, c'était gérable. On en a sorti une dizaine comme ça. Et puis d'un coup, on en a trente autres qui se sont présentés."

Les sauveteurs sont débordés par des surfeurs coincés entre la barre (là où s'écrasent les vagues) et les rochers. Impossible pour les moins expérimentés de sortir de l'eau. "Beaucoup de personnes se retrouvent immobilisés dans les rochers, les planches de surf vont dans tous les sens. C'est un peu la panique à bord", raconte Franck.

Le jet ski de la ville est appelé, puis l'hélicoptère de la gendarmerie, puis les pompiers amènent aussi deux jet ski. Les sauveteurs essaient de diriger les surfeurs derrière la barre, pour se réfugier au large où l'eau est plus calme. La marée est trop haute sur la Côte des Basques, les secours emmènent tous les surfeurs rescapés sur la plage du Port vieux, derrière le rocher de la Vierge. Une dizaine de surfeurs, malgré les conseils des sauveteurs, tentent une sortie par la Villa Belza, "il y en a quelques-uns qui ont pris quelques gamelles", glisse avec le sourire Franck, soulagé que tout le monde s'en soit sorti indemne.

"Les vagues étaient vraiment jolies, mais il n'aurait pas fallu rester autant."

Dix premiers surfeurs sont sortis par la plage de la Côte des Basques en face du poste, 21 autres par la plage du Port vieux, et dix autres sortis par leurs propres moyens au niveau de la Villa Belza. C'est l'une des opérations de sauvetages de l'été. "C'était assez impressionnant. C'était la première fois qu'on avait autant de surfeurs piégés en même temps", note le sauveteur de 26 ans.

"L'effet boule de neige" (ou de moutons de Panurge) aurait pu être dramatique pour tous ces surfeurs. Car comme tout un chacun, ces derniers se copient entre eux. "Un surfeur qui reste et qui a l'air aussi bon que moi, je reste", analyse Franck. Sauf que ce réflexe a mis en danger tout le groupe. "Tout le monde a essayé de rester parce que les vagues étaient vraiment jolies ce jour-là, mais il n'aurait pas fallu rester autant."

Un conseil de ce sauveteur pour celles et ceux qui veulent profiter des gros coefficients de marée : "Une fois qu'on a passé la mi-marée...", les choses se compliquent. Et c'est là qu'il faut sortir de l'eau. "C'est le moment où ça accélère, détaille Franck Billard*. Le maximum de vitesse de remontée, c'est au niveau de la marée. Donc c'est là que chaque minute vaut quasiment un centimètre* de marnage en plus ".