"C'était majestueux" : une centaine de cigognes blanches se posent sur un champ en Dordogne

"C'était assez majestueux", s'émerveille Jérémy. Ce jeudi 2 mars au petit matin en allant au travail à Ribérac, cet enseignant a aperçu une centaine de cigognes blanches posées pour se reposer dans un champ avant l'entrée de la ville : "En voir autant dans un champ, c'est rare", explique celui qui transmet régulièrement ses observations au Museum d'histoire naturelle : "Plusieurs curieux se sont arrêtés comme moi".

Selon Yohan Charbonnier, chargé de mission scientifique à la Ligue de protection des oiseaux (LPO) en Dordogne, "C'est de saison, comme les grues qui arrivent par millier en ce moment, elles donnent le signal du printemps en remontant vers leurs zones de reproduction", en Alsace ou en Allemagne. Les cigognes arrivent d'Europe du Sud ou du Maghreb.

"Pas exceptionnel non plus"

"Souvent, on les voit par centaines comme ça quand elles ont des obstacles naturels qui tendent à les regrouper, comme les Pyrénées ou Gibraltar", ajoute Yohan Charbonnier : "Mais ce n'est pas exceptionnel chez nous non plus."

Depuis 2006, des cigognes nidifient même en Dordogne. Arrivées d'abord en Gironde, elles sont remontées le long des prairies humides de la vallée de l'Isle, en nichant dans des arbres morts. Au moins une trentaine de cigognes locales sont recensées par la LPO en Dordogne.