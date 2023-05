"Ça casse les oreilles " : Un feu rouge contre le bruit à la cantine de Gouesnach

Plus de 200 enfants de maternelle et de primaire déjeunent chaque jour au restaurant scolaire de Gouesnac'h

Des cris, des rires, des bruits d'assiettes et de couverts : à la cantine de Gouesnach il n'est pas rare le midi que le volume dépasse les 80 décibels, quasiment l'équivalent sonore d'une tondeuse à gazon. "Ca casse les oreilles", confirme l'un des élèves de maternelle. La mairie a donc décidé de mettre en place un nouvel outil : un feu tricolore qui passe au rouge et émet un signal quand le bruit atteint un certain niveau. "Quand le truc sonne, ça veut dire qu'on parle trop fort", explique le jeune garçon. L'objectif : apaiser la pause déjeuner aussi bien pour les 220 enfants que pour le personnel.

"Ils essaient de crier fort pour que ça s'allume"

"Il y a un bruit de fond qui est assez assez fort. Il y a eu des travaux précédemment pour baisser le plafond mais il y a une verrière qui réfléchit le bruit et puis il y a beaucoup de monde au même endroit au même moment, avec des locaux qui ne sont pas conçus pour ça à l'origine", analyse le maire Jean-Pierre Marc. Résultat ? Les enfants jettent régulièrement un œil au feu accroché au mur, un outil vu comme un jeu par certains. "Ils essaient de crier très fort pour que ça s'allume et que ça passe au rouge, sourient Isabelle et Chloé, en charge du service. On est sur un petit temps d'adaptation."

Le feu tricolore émet une sirène quand le bruit devient trop intense © Radio France - Angeline Demuynck

C'est Daniel Guillon, le responsable du service enfance qui a eu l'idée de ces feux rouges. "On a eu des boules quies à un moment mais ça ne convenait pas. Là, il y a déjà une prise de conscience de certains enfants, ils voient le passage des couleurs et demandent à leurs copains de faire un peu moins de bruit". De quoi rendre le déjeuner plus vivable. "On parle beaucoup de qualité de vie au travail, c'est important, estime le maire. Pour les gens qui sont là à l'heure de midi, dans le bruit, c'est très difficile à vivre et très fatigant, très usant". L'investissement reste raisonnable, moins de 200€ pour les deux appareils.