Le crottin de Craon met l'eau à la bouche : "Ça me tenait à cœur de lancer ce produit que j'ai connu enfant"

Cette pâtisserie au praliné typique du pays de Craon est de nouveau sur le marché après un peu plus de six mois d'absence. Les derniers à la commercialiser ont fermé leur commerce en janvier dernier à cause de la crise économique. Depuis, c'est Fabrice et Anne-Marie Sorin, un couple 100 % craonnais qui a repris la recette en rachetant le brevet.

Ils vendent cette gourmandise dans leur épicerie Verre et Papilles. Cette pâtisserie sera d'ailleurs présente lors de la Foire de Craon du 29 septembre au 2 octobre.

"Ça me tient à cœur de lancer ce produit que j'ai connu quand j'étais tout petit"

Tout se passe dans l'arrière-boutique, dans le laboratoire, au milieu, une grande table marbrée fariné. Face à ce plan de travail, Fabrice Sorin, cogérant de l'épicerie Verre et Papilles. Son tablier est bien ajusté, il prépare ses petites boules de praliné avec sa femme Anne-Marie Sorin, la cogérante.

"C'est de la pâte avec la crêpe dentelle. La pâte à la consistance d'une pâte à modeler avec du croustillant à l'intérieur. Là, on forme le boudin et on met en forme à la main, on fait des petites boulettes" montrent-ils.

Ensuite, les boulettes sont enrobées de chocolat. Ce savoir-faire breveté est transmis depuis 1985 par le pâtissier Michel Heinry. Un produit 100 % local qui fait la fierté de Fabrice Sorin : "Ça me tient à cœur de lancer ce produit que j'ai connu quand j'étais tout petit. On ne parlait que de Crottin Craonais à l'époque. C'est une fierté pour moi et ont compte bien continuer longtemps à les fabriquer."

Un clin d'œil aux courses hippiques de Craon

La pâtisserie réalisée par le couple Sorin a été en plus de ça validé par le pâtissier à l'origine de cette recette, Michel Henry ! "On lui a demandé de passer pour voir ce qu'il en pensait. Sa femme et lui-même ont gouté et ont été ravis ! Ils ont dit qu'ils retrouvaient également le même chocolat qu'à leur époque, à la création."

Défi relevé ! L'histoire du Crottin Craonnais continue de s'écrire pour le plus grand bonheur des clients. Selon le couple Sorin, les chocolats partent comme des petits pains !

Et pour la petite anecdote, Michel Heinry, l'inventeur de cette recette, a donné ce nom "Crottin de Craon" car il était fan des courses hippiques de Craon ! "Un nom osé, mais qui marche parce que les gens s'en souviennent !", ajoute Anne-Marie Sorin en souriant.

Comptez 7€50 les 100 g, 14€50 les 200 g et jusqu'à 35 euros pour un demi kilo de Crottins de Craon.