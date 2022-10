"Ça n'a pas d'intérêt", "c'est ma préférée" : les Lavallois divisés sur la pizza hawaïenne

La pizza hawaïenne, composée de sauce tomate, de jambon, de fromage mais surtout d'ananas divise le monde entier. Une recette qui n'aurait d'ailleurs rien d'hawaïenne puisqu'il s'agirait d'une invention canadienne en 1962. 40% des Français approuvent cette pizza selon un récent sondage OpinionWay pour l'entreprise de fours à pizza Ooni. 60% jugent l'idée mauvaise. "C'est un crime" pour Davy, "ça n'a pas d'intérêt" selon Léna.

D'autres Lavallois sont plus mesurés, certains sont même très friands de ce mélange sucré-salé comme Diane.

Le gérant du restaurant La Casa del Sole à Laval Christophe Bailleul a lui une opinion bien tranchée sur la question : jamais au grand jamais il ne mettra un bout d'ananas sur une pizza.

C'est un choix, c'est éthique. Par respect pour la tradition italienne, on ne met pas d'ananas sur une pizza. C'est comme ça, ce sont des principes de vieux con et on s'y tient. On a tous des principes, on n'aura jamais de pizza à l'ananas à la carte, même si des fois, des clients le demandent.