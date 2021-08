"Ca n’est pas possible qu’un chien parcoure 380 kilomètres en trois jours à pattes " Ariane Séveran

Comment Pablo est rentré chez lui dans le Gard depuis la Savoie ? On se pose tous la question depuis, ce vendredi 27 août, et la diffusion, sur France Bleu Gard Lozère, de cette histoire complétement insolite.

L'histoire de ce chien Pablo, un jagdterrier qui après s'être perdu dans la montagne savoyarde à Saint-Martin-de-Belleville, où ses maitres étaient en vacances, a réussi à rentrer dans sa maison à Bezouce près de Nîmes.

Pablo très heureux dans sa maison de Bezouce avec ses maîtres © Radio France - Mélodie Viallet

Ça supposerait qu’il ait fait du 6 km/h, 24 heures sur 24 ! Il n’a pas la résistance pour ça ce petit chien "

380 kilomètres en trois jours ça ne semble pas possible pour Ariane Séveran psychologue pour chien qui a été l'éducatrice canin du toutou. Il y forcément une explication selon elle et deux hypothèses se dégagent selon elle : " Soit quelqu’un a essayé de le voler et l’a pris dans son véhicule, une personne qui peut-être se rendait en direction du sud, le chien aurait alors réussi à s’enfuir et aurait fini le reste du chemin à pattes " et puis l’autre hypothèse : "C’est ce que Pablo se soit retrouvé enfermé dans une bétaillère, cette deuxième hypothèse me semble plus probable car le chien sentait le mouton et la ferme d’après son propriétaire que j’ai eu au téléphone ".

Ariane Séveran qui ajoute aussi que si le chien avait vraiment marché 380 kilomètres sans monter à bord d'un véhicule, il aurait les coussinets en sang ou extrêmement abîmés et ça n'était pas le cas.