"Ça nous fait rêver" : les pilotes de la Patrouille de France à la rencontre de jeunes diplômés à Perpignan

"Tu mets le pied droit là, le gauche ici, et puis tu pousses comme si tu montais sur un cheval", explique le capitaine Michael Jost, numéro 7 dans la Patrouille de France. Celui qui occupe la place de l'extérieur gauche dans la Patrouille aide Kethya, 16 ans, à s'installer dans son cockpit. Autour d'elle, ses amis prennent des photos et posent des questions. Tous ont obtenu, cette année ou l'an dernier, leur brevet d'initiation à l'aéronautique.

À l'occasion de la remise de diplôme, les 141 jeunes ont reçu la visite des pilotes de la Patrouille de France mercredi 9 juin, après une démonstration en leur honneur dans le ciel de l'aéroport de Perpignan. Un événement tenu secret jusqu'au dernier moment, pour éviter un attroupement du public extérieur. "C'est incroyable !", témoigne Kethya, juste après sa descente de l'avion. "Il y a des boutons partout sur le tableau de bord, et surtout c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire un jour."

"Croire en ses rêves"

Autour de chaque avion bleu-blanc-rouge, c'est le même ballet. Des diplômés souvent collégiens ou lycéens qui interrogent les pilotes et les mécaniciens sur toutes sortes de questions techniques, pratiques ou personnelles. "Ce sont des avions mythiques, que l'on voit dans les défilés", témoigne un autre jeune. "De pouvoir les approcher, ça fait rêver."

Et s'il n'y avait qu'un seul conseil à retenir pour tous ces apprentis pilotes et ingénieurs ? "Croire en ses rêves", assène Hugo, en classe de terminale. "On rêve tous ici, et le plus beau ce serait de réaliser nos rêves. On se dit que c'est un peu inatteignable donc ça rassure de voir des gens qui y arrivent." "Ils nous aident aussi parce que quand on leur demande leur parcours, on peut voir par où ils sont passés donc ça nous aiguille", complète sa camarade.

Permettre aux jeunes de s'identifier

"Je trouve ça assez émouvant parce que j'étais à leur place il y a quelques années", se souvient le sergent-chef Loïc, mécanicien dans la Patrouille. "Quand j'étais plus jeune, je rêvais en voyant la Patrouille de France en meeting aérien, être le long des grillages, à regarder les avions, faire un signe au pilote. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois", explique-t-il. "Je trouve ça génial d'être à cette autre place maintenant. Je suis de l'autre côté de la barrière, ça me permet de leur dire que c'est accessible à tous."

Mais celui au centre de toutes les attentions, c'est le capitaine Michaël Jost, numéro 7 extérieur gauche dans la Patrouille. Mais il est surtout le seul Catalan de l'escadron, originaire de Ria. "L'aéronautique a commencé ici même pour moi, à l'aéroport de Perpignan", confie-t-il. "J'ai rencontré la Patrouille de France il y a 25 ans, j'ai fait mes premières heures de vol ici, j'ai grandi dans la région. C'est un retour aux sources."

"Ça fait beaucoup de sens de transmettre un peu tout ça, de parler de ce qu'on a fait, comment on en est arrivés là", continue le pilote. "C'est difficile de s'imaginer y être, en tout cas c'était mon cas. Et après, on se rend finalement compte qu'en mettant un pied devant l'autre, tout doucement, on arrive à passer les échelons pour en arriver là."