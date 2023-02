"Ca sent!" : 900 signalements pour des mauvaises odeurs dans les secteurs de Strasbourg et Kehl

Elles sont le deuxième motif de plainte après le bruit : les nuisances olfactives peuvent être signalées depuis 2020 dans l'Eurodistrict Strasbourg Ortenau su r une plateforme en ligne lancée par Atmo Grand Est, il s'agit d'une application appelée ODO. Strasbourg et Kehl sont les deux villes de cette zone qui enregistrent le plus de signalements, 737 pour Strasbourg et 96 pour Kehl sur les 900 recensés entre novembre 2020 et avril 2022.

"On habite là depuis 49 ans, et depuis ça sent"

Selon Atmo Grand Est, "ces nuisances olfactives se concentrent autour des activités économiques de part et d'autre du Rhin." L'association a dressé une carte détaillé de ces signalements, qui montre qu'il s'agit principalement d'odeurs de levure, dans 18% des cas, d'hydrocarbures (16%) et d'acide piquant (13%).

C'est dans le quartier du Neudorf à Strasbourg qu'il y a eu le plus de signalements, surtout pour des odeurs de brûlé et de levure. "Ca sent assez souvent, c'est désagréable, on habite là depuis 49 ans, et depuis ça sent", constate cette habitante du quartier. "Ca rentre dans les appartements, dans les maisons, une odeur, c'est toujours désagréable", ajoute une autre Strasbourgeoise.

Vers des alertes à odeurs ?

Les villes et Atmo Grand Est vont maintenant travailler avec les entreprises des secteurs concernées pour tenter de réduire les mauvaises odeurs. Atmo Grand Est aimerait aussi créer à terme des alertes odeurs, à l'image des alertes pollution.