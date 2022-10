"Ca va me manquer": après plus de 30 ans de service, la gardienne du stade Diochon raccroche les crampons

Son premier jour en tant que gardienne du stade Robert Diochon, Anita Renard, 65 ans s'en souviens comme si c'était hier: "C'était le 1er juillet 1991, j'étais enceinte de sept mois. Normalement j'aurais dû me poser mais c'est là que j'ai commencé à travailler". Plus de 30 ans après, c'est plein de souvenir en tête et le sentiment du devoir accompli que le gardienne du stade, qui accueille les matchs de QRM, du FC Rouen et du RNR, s'apprête à prendre sa retraite.

ⓘ Publicité

"C'était le bon vieux temps"

Aujourd'hui, elle se souvient de ses premiers pas et de ses premières missions qui ont plus qu'évoluées au fur et à mesure des années. "Les jours de match, il fallait que j'allume les pilonnes, se rappelle aujourd'hui Anita. Aujourd'hui, c'est interdit, il faut une sacrée habilitation pour le faire. C'était le bon vieux temps."

Et ce temps qui passe laisse forcément des souvenirs à cette gardienne. Il y en a d'ailleurs un qui l'a marqué plus que les autres: "C'est quand le FC Rouen a perdu contre l'OM [NDLR: le 30 mars 1993 lors du 16ème de finale de coupe de France], dit elle dans un chuchotement. Faut pas le dire trop fort. Ca a été la chute un peu catastrophique après, ils ont eu beaucoup de mal à remonter après." Ecoutez Anita Renard, gardienne du stade Robert Diochon

loading

"J'ai plein de projets"

Quand on parle du jour de son départ à Anita Renard, elle s'attend forcément à un peu de nostalgie. "_C'est vrai que ça va me manquer. Quand je ne travaille pas, les jours où je suis de repos, je regarde derrière mon rideau. Il ne faut pas le dire, mais il y a une paire d'yeux qui regarde se qui se passe."_Et que ceux qui l'on croisez se rassure, Anita reviendra au stade Robert Diochon mais d'abord son projet c'est de se poser un peu et d'apprendre l'anglais et le polonais.