Cadeau de naissance pour tous les bébés mosellans de 2019 : une peluche Grayou, la mascotte du FC Metz

Vous connaissez sans doute la mascotte du FC Metz, Grayou. Le Graoully grenat à l'air bonhomme a été créé il y a deux ans, son nom a été choisi par les supporters, il a même son compte twitter... Et désormais sa peluche ! Une peluche qui va être offerte à tous les nouveaux nés de Moselle, à partir de maintenant et pour toute l'année 2019. Cela représente tout de même même 10 à 12.000 naissances. Une initiative du FC Metz et du département de la Moselle, pour aller chercher des supporters littéralement... au berceau !

Avec son maillot grenat floqué bien sûr du numéro 57, ses grands yeux verts et ses petites cornes, Grayou la peluche est plutôt mignonne qu'impressionnante. Et pourtant, c'est bien plus qu'un simple jouet, pour Bernard Serin, le président du FC Metz, qui se mue pour l'occasion en professeur d'histoire : "Il fait partie de notre patrimoine collectif ! La ville de Metz accueillait chaque année un cortège du Graoully, dans ses rues, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, rappelle-t-il. Ce Grayou représente donc "des valeurs pour tous ceux qui le verront, un territoire avec un caractère que l'histoire a forgé, et qui donne à ses clubs, ses collectivités, une dimension tout à fait particulière."

Patrick Weiten, le président du département, se fait lyrique devant cette petite peluche : "Le bon Grayou va venir protéger, un peu, ces enfants, auxquels on va offrir leurs doudous, leurs doudous pour la vie, qu'ils garderont avec une certaine nostalgie, on l'espère, et qu'ils deviendront des supporters attentifs et passionnés du FC Metz." Plus prosaïquement, les parents de petits Mosellans nés en 2019 recevront un bon pour aller retirer gratuitement la peluche dans l'un des huit sites "Passionnément Moselle". Une manière de mettre en valeur les lieux touristiques du département, et la marque MOSL, Moselle Sans Limites, de Moselle Attractivité.

Grayou la mascotte, elle, ne se pose pas tant de questions. Sur son compte twitter, avant la conférence de présentation de sa peluche, elle demandait à qui mieux mieux "un noeud pap pour faire à peu près sérieux".