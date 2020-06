Caen : Pas encore ouvert, le bar-restaurant Escobar suscite déjà la polémique

Sur les enseignes des commerces, les jeux de mots sont légion, et pas toujours de bon goût. On est habitué aux tentatives plus ou moins réussies des coiffeurs : Créa'tif, Diminut'if, FM'Hair ou encore Myst'hair. C'est oublié bien vite qu'il y a aussi de l'imagination chez les tenanciers de troquets.

Ainsi, à Caen, on a pu voir ces dernières années le Barcelona ou encore le Barbar... et dans quelques semaines ouvrira Escobar, un bar-brasserie-pizzeria conceptualisé autour du plus grand narcotrafiquant de l'histoire. Or, la glorification du bandit colombien passe mal auprès de certains colombiens d'origine qui ont lancé une pétition pour que l'établissement caennais change de nom. Pour eux, "la souffrance d'un pays n'est pas un concept à commercialiser".

Personne n'appellerait un bar "L'Hitler".

Parmi les quelques 170 signataires de la pétition (au moments où l'on écrit ces lignes), Juliane estime qu'il ne faut "pas honorer le nom d'un assassin, arguant que personne n'appellerait un bar L'Hitler."

La pétition contre l'appellation d'un établissement caennais "Escobar" réunit près de 200 signatures sur le site change.org. © Radio France - Capture change.org

Pablo Escobar avait aussi de bons côtés. Thibault Piéplu, gérant

Le gérant de l'Escobar Thibault Piéplu, explique le choix du nom par le jeu de mot "intéressant" et le fait qu'il colle parfaitement à "l'ambiance latino" qu'il souhaite donner à son établissement.

Il comprend aussi aisément que l'appellation de son enseigne puisse déplaire, voire raviver des souffrances pour une certaine partie de la population. "C'est une personne qui a fait beaucoup de dégâts. _On sait qu'il y a eu du trafic, des assassinats_. Mais ce n'est pas ce que l'on veut noter du personnage. Il a aussi construit des écoles, des hôpitaux. Dans son fief de Medellin, les habitants l'appréciaient. Il y avait un partage de richesse, il a fait vivre beaucoup de personnes. Le côté négatif, on ne veut pas en tendre parler.

Le gérant se défend de ne pas être le seul à surfer sur la notoriété de Pablo Escobar. "La série Netflix Narcos a fait un carton, personne n'a fait une pétition de non-visionnage. Il y a aussi beaucoup de livres sur Pablo Escobar en librairie, ils ne sont pas interdit. C'est pas pour faire son apologie mais pour discuter de son histoire avec nos clients".

Escobar sous surveillance policière

L'établissement aurait dû ouvrir au début de l'année 2020 mais l'épidémie de Covid-19 en a décidé autrement. A l'heure actuelle, les propriétaires préfère patienter dans l'espoir d'un moment plus propice, avec moins de contraintes sanitaires.

Une chose est sure, dès son ouverture Escobar sera sous haute surveillance. De l'autre côté de la rue, à 30 mètres, on trouve le commissariat. Ça ne s'invente pas.