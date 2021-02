Les habitants de Montpellier se sont longtemps plaint de ne pas avoir assez de toilettes publiques. Après 2014, la ville a investi dans des cabines jusqu'à en avoir 29 en 2021. Des sanitaires qui peuvent être utiles quand il n'est plus possible d'utiliser ceux des bars, cafés ou restaurants.

Café, bars et restaurants fermés : où soulager une envie pressante à Montpellier ?

Jusqu'en 2014, la ville de Montpellier comptait seulement deux toilettes publiques. La ville a donc développé son réseau de WC accessibles à tous et toutes. Jusqu'à atteindre 29 cabines dans la métropole. En ces temps où il n'est plus possible de soulager une envie pressante dans les cafés, bars ou restaurants, ces sanitaires peuvent être utiles. France Bleu Hérault est allée à la recherche de toilettes dans les boutiques encore ouvertes. Sans succès. Il a donc fallu se rabattre sur celles de la gare Saint-Roch, à 50 centimes le passage.

Morgane Guiomard est allée à la recherche de toilettes à Montpellier pour France Bleu Hérault. Copier

