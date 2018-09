Mercredi, une voiture bascule dans la rivière à Cahors. Un pompier passant par là se jette à l'eau pour extraire l'automobiliste, rejoint plus tard par un autre pompier professionnel qui se trouvait dans le secteur.

Maxime Carqueira et l'adjudant-chef Christian Ahfir.

Cahors, France

Ce mercredi 5 septembre dernier en fin d’après-midi, à Cahors, une voiture tombé dans le Lot dans le secteur du Pont Valentré. Maxime Carqueira, agent administratif et technique affecté au au Sdis 46, rentre chez lui. Il assiste à la scène et se jette immédiatement à l'eau. Le véhicule s'est déjà retourné et ne laisse apparaître que les roues à la surface de l’eau. Le jeune pompier parvient à extraire le conducteur par la vitre ouverte. Il le met en sécurité sur la berge.

Il est alors rejoint par un collègue, pompier professionel qui passait également dans le secteur à ce moment-là. Le conducteur, âgé d'une vingtaine d'années, n'arrive pas à dire à ses sauveurs si il était accompagné ou non. Les deux pompiers décident de lever le doute : l'adjudant-chef Christian Ahfir, se sécurise au moyen d’une corde, et plonge dans l’habitacle pour rechercher d’éventuels autres passagers, en vain.

Les pompiers de Cahors et le SAMU46 arrivent sur place ont prennent le relais de la prise en charge de la victime. Une équipe de six plongeurs lotois et tarn-et-garonnais sont engagés.