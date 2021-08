L'ONF de l'Hérault prévient le risque d'incendie grâce à l'humidité des plantes

Gervaise Dechazeau et Romain Gontier travaillenr pour l’Office nationale des forêts de l'Hérault.

Muni de son sécateur et vêtu de sa tenue verte de l'Office national des forêts (ONF) de l'Hérault, Romain Gontier aide à prévenir les risques d'incendies du département. "90 % des départs de feux sont d'origine humaine" rappelle celui qui est le premier maillon d'une chaîne qui analyse le taux d'humidité des plantes de l'Hérault. Tous les mardi, il coupe des feuilles de chêne kermès et de ciste cotonneux, très présents dans la région, qu'il met dans des boîtes. Les prélèvements se font à Cournonterral et à Bousquet-d’Orb depuis la fin juin.

Romain Gontier récolte les feuilles de plantes qui sont analysées en laboratoire. Copier

Un risque faible depuis le mois de juin

Rien qu'à l'oeil nu, Romain Gontier remarque que "les feuilles sont vertes et pas recroquevillées." Ce qui donne un indice sur le risque d'incendie. "Par rapport à la teneur en eau, le risque est faible depuis la fin du mois de juin" assure l'agent qui travaille depuis six ans pour l'ONF de l'Hérault. Même s'il "ne peut pas savoir précisément quel est le niveau de risque."

Romain Gontier regarde la quantité d'eau de pluie de la semaine dans son pluviomètre. © Radio France - Morgane Guiomard

Romain Gontier récolte les feuilles tous les mardi à Cournonterral. Copier

Des données de terrain importantes pour l'analyse

Romain Gontier jette un coup d'œil à une cuve en plastique remplie d'eau. "C'est un pluviomètre. C'est ce qui me permet de voir s'il a beaucoup plu pendant la semaine. En ce moment, avec les orages qu'il y a dans l'Hérault, elle est souvent remplie" explique-t-il. Sur sa feuille de terrain, l'agent note "la température, la météo, l'aspect des plantes." Tout ça est envoyé dans un laboratoire à Saint-Étienne-de-Gourgas.

Romain Gontier rappelle ce qui peut provoquer un feu de forêt. Copier

Les végétaux sont pesés, séchés et le taux en humidité est analysé. Les données sont finalement envoyées à l’agence Défense des forêts contre l’incendie à Aix-en-Provence. Elle détermine le niveau du risque d'incendie et le transmet aux pompiers.

à lire aussi Les pompiers de l'Hérault appellent à la vigilance face au risque incendie