Calendrier 2019 : les enfants des pompiers de Coutances font comme les grands

L'Amicale des pompiers de Coutances a fait appel pour son calendrier 2019 à une photographe professionnelle, Isabelle Laurence du studio Arrêt sur image à Coutances. Les pompiers voulaient mettre en scène leurs enfants dans les situations de leur quotidien professionnel.

Isabelle Laurence a travaillé avec 16 enfants de 3 mois à 10 ans

"C'était rigolo ! Il fallait aussi plus travailler la mise en scène que pour une photo lambda. On a grimé les enfants et il y a des moments où je leur disais : il ne faut pas rigoler, vous rentrez du feu, vous avez travaillé dur, c'était difficile. Il y en a qui prenaient leur rôle très au sérieux."