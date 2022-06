Le trophée du meilleur cocktail à base de calvados remporté par ... une bartender de l'Oise

Le calva club a organisé ce dimanche et ce lundi un concours de cocktail à base de ce spiritueux à Pennedepie (Calvados). Six bartender français et six bartender belges ont réalisé leur meilleur cocktail à base de cet alcool.

Douze candidats, six bartender français, six professionnels belges. Mais à la fin, un seul vainqueur ou plutôt une vainqueur. Camille Pila, originaire de Beauvais dans l'Oise a remporté le trophée du meilleur cocktail à base de calva. L'événement avait lieu à Pennedepie (Calvados) ce dimanche et ce lundi, organisé par le calva club.

Le jury a délibéré après avoir goûté les douze recettes à base de calva. - Guillaume Belvèze

Le recette gagnante

"C'est une super victoire et puis de toute façon c'était un super événement organisé avec des gens merveilleux. Le fait d'avoir gagné, je ne m'y attendais pas du tout, le niveau était élevé, tout le monde a fait un travail assez dingue", explique Camille Pila après sa victoire. Dans un premier temps, les participants ont dû faire une photo de leur cocktail inventé. Puis posté une courte vidéo de présentation de 30 secondes sur le site du calva club.

La sélection a été faite sur l'audace et la créativité du cocktail. La présentation de la vidéo, l'équilibre de la recette et le professionnalisme. Puis les bartender sélectionnés (12 au total) ont été conviés à passer deux jours en Normandie. "C'était une expérience incroyable, ça m'a fait plaisir de bosser sur ce projet, ce n'était ni stress ni pression mais vraiment du plaisir", ajoute Camille Pila.

Les douze participants à ce concours de cocktails à base de calva. - Guillaume Belvèze

Alors avec quelle recette a-t-elle séduit le jury ? "Je pense que ce qui a fait la différence c'est le calva que j'ai utilisé. J'ai utilisé un calva brut et qui titre à 53°, c'est peut-être ça qui est ressorti du cocktail. La recette a totalement été imaginée. C'est ce calva-là, un caramel de cidre brut, un vinaigre de cidre et à la fin j'ai fini avec un peu de Nepita qui est une plante corse, qui est légèrement mentholée et qui vient accompagner la pomme", détaille la grande gagnante.

Elle a remporté un chèque de 1.000 euros mais surtout le titre d'ambassadrice du calvados (le spiritueux, ndlr).