Cambriolage d'un élevage en Deux-Sèvres : les voleurs repartent avec de la viande, des œufs et... une autruche !

Un cambriolage pour le moins insolite dans le Nord des Deux-Sèvres ! Le Parc Sèvre-Autruche de Courlay, près de Bressuire, a été visité dans la nuit de lundi à mardi. Les voleurs sont repartis avec de la viande, des conserves, des œufs mais aussi... une jeune autruche !

Les voleurs ont commencé par s'emparer du camion-frigo de l'entreprise pour défoncer un portail. Ils sont ensuite allés du côté de l'abattoir et de l'atelier de découpe, ont enfoncé la porte pour voler près de 200 kilos de viande, une centaine de saucissons, 150 conserves (des rillettes, du civet, du pâté...) et quelques œufs... Ce qui représente déjà 8 000 à 9000 euros de denrées !

Une autruche d'1,30m environ a disparu

Mais ils ne s'arrêtent pas là et finissent par entrer... dans l'enclos des jeunes autruches ! Et le gérant a recompté plusieurs fois, il est catégorique : il lui en manque une ! Il s'agit d'une bête d'un an, qui mesure 1,30 m environ. D'autant que le grillage est abîmé et qu'il y a des plumes de l'autre côté. Le gérant de Sèvre-Autruche craint qu'elle n'ait été tuée et dépouillée dans la foulée.

Le camion-frigo a lui été retrouvé juste de l'autre côté du bourg, vide évidemment. Une plainte a été déposée, mais les gendarmes n'ont aucune piste sérieuse pour le moment.