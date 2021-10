Camembert contre mozzarella : en Mayenne, le duel tourne à l'avantage de notre bon vieux "clacos"

Sacrilège ! Les Français achètent désormais plus de mozzarella que de camembert. C'est une tendance nationale. En Mayenne, où l'on produit de nombreux fromages, le duel est à ce jour remporté par le camembert. L'honneur est sauf.

Camembert vs Mozzarella : le duel des rayons des grandes surfaces

Entre le 1er janvier et 11 septembre dernier, on a vendu 29.000 tonnes de camemberts, contre plus de 33.000 tonnes de mozzarella, une information relayée par le journal Le Figaro cette semaine.

à lire aussi Pour la première fois, la mozzarella est plus vendue que le camembert en France

Notre si chère production aurait-elle moins la côte que le célèbre fromage italien ? C'est un sujet que l'on prend très au sérieux en Mayenne, où l'on fabrique du camembert évidemment. A en croire les consommateurs d'un hypermarché de Saint-Berthevin, dans l'agglo lavalloise, c'est malgré tout notre bon vieux "clacos" qui remporte les suffrages : "je préfère le camembert, la mozza ce n'est pas la France et puis ça n'a pas de goût. Le camembert bien affiné de nos régions avec un verre de vin c'est super. La mozzarella c'est bien l'été avec des tomates. Chez nous, on grandit avec le camembert" racontent ces clients à France Bleu Mayenne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En France, les ventes de mozzarella ont augmenté de 5% par an, depuis six ans. Les ventes de camembert, elles, baissent de 3% depuis 3 ans, ça touche les camemberts au lait pasteurisé, alors que les AOP (appellation d'origine protégée) ont le vent en poupe, mais ils représentent seulement 10 % de la production française.

►► Les consommateurs mayennais permettent à la France de sauver l'honneur, reportage Sophie Allemand.