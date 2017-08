Camping à Paris : "Très calme et vraiment très chouette !"

Pour camper, pas besoin de s’éloigner de Paris : il est possible de planter sa tente en toute légalité au camping des Grands Voisins dans le 14e arrondissement.

Amina est arrivée de Bruxelles en petites chaussures de ville... et avec son sac à dos de campeuse : "j’avais envie de me faire un petit camping alors j’ai trouvé celui-ci dans un ancien hôpital, c’est vraiment super !" s’est exclamée la jeune Belge en découvrant le camping situé sur le site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement de Paris. L’établissement est désaffecté depuis 2011 et réinvesti par le projet solidaire des Grands Voisins.

Les jeux pour enfants ont été construits avec des matériaux de récupération. © Radio France - Edouard Marguier

L'endroit est agréable. Les tentes sont plantées sur des planchers de bois : "C'est parfait ici, il fait parfois un peu froid mais j'ai un bon sac de couchage ! raconte Faviana, une Vénézuélienne arrivée depuis deux semaines, l'endroit est très calme et vraiment c'est chouette... Jamais, je n'aurais imaginé pouvoir camper en plein coeur de Paris et puis c’est surtout la meilleure façon d'économiser de l’argent".

Les tarifs sont imbattables : 11 euros par nuit et par personne dans une tente, 8 euros si on est prêt à dormir dans un hamac… Il y a aussi la possibilité de louer des petites maisons atypiques construites en bois. "ça n'a rien à voir avec les prix des hôtels, ici on paye 60 euros pour quatre personnes, explique Jens, un Allemand, et c'est bien sûr beaucoup mieux pour les enfants..."

La machine à laver écolo : pour la faire fonctionner, il faut pédaler ! © Radio France - Edouard Marguier

"Quand les gens tapent camping Paris sur internet, ils tombent sur nous car nous sommes le seul dans Paris intramuros"

Juliette Hemery du Yes We camp, l'association qui a fondé la structure, s'est mise à parler anglais pour accueillir les nombreux touristes étrangers, "nous avons aussi de nombreux Parisiens et de personnes de région parisienne qui viennent passer une nuit en cabane."

Du street art au coin des allées de ce lieu plein de vie. © Radio France - Edouard Marguier

Lieu éphémère

Il faut en profiter maintenant car le camping fermera définitivement en octobre. Il n'a pas vocation à perdurer comme le projet général des Grands Voisins qui se terminera le 31 décembre pour laisser la place à la construction d’un éco-quartier. Si ce n'est pas fait, il faut se presser à aller visiter ce lieu unique en plein coeur de Paris : il propose tout ce qu'il faut pour s'amuser : bars, restaurants, street art… et même un terrain de pétanque. Tout en étant solidaire puisque des hébergements d'urgence sont proposés dans les murs de l'ancien hôpital.