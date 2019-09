Camping le moins cher de France à Melisey : Gégé le gérant va arrêter

Mélisey, France

Cela fait 13 ans que le camping de la Bergreine à Melisey est le camping le moins cher de France. Tout est parti de la volonté d'offrir la possibilité aux personnes à petits revenus de pouvoir partir vacances. Cette idée c'est Gérard qui l'a eu, Gégé comme tout le monde l'appelle ici est en quelque sorte l' abbé Pierre du camping, il a tout donné, son temps, y compris sa santé.

Cet ancien ouvrier de Peugeot a eu l'idée au début des années 2000 de lancer un camping à 5 euros la nuit. Grâce à un premier reportage télé dès le début, la notoriété du camping le moins cher de France a largement dépassé les frontières de la région. Chaque été depuis 13 ans, de nombreux clients, qu'il s'agisse de personnes seules, ou de familles, viennent passer quelques jours à quelques semaines à Melisey. Au fil des ans, dans ce camping humaniste, les clients sont devenus des amis, et reviennent d'une année sur l'autre.

Gégé et sa compagne Isa, un peu tristes d'arrêter, mais heureux de se retrouver en couple © Radio France - Jean-François Fernandez

Les raisons de cet arrêt

Gégé ne jette pas l'éponge, il souhaite simplement désormais se consacrer à sa santé et sa vie de couple. En effet le rythme de 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ne laisse pas beaucoup de temps à la vie privée. "C'était toute la journée parfois même la nuit" confie Gégé qui avait fait le choix d'habiter sur place pour être encore plus disponible pour ses clients. Tout le monde savait que si Gégé n'était pas au bungalow d'accueil, il suffisait d'aller "toquer" à la porte de son mobile home. Que ce soit pour un problème électrique ou d'alimentation en eau, Gégé était toujours disponible. Mais durant ces 13 années à se donner aux autres, Gégé a laissé sa santé au second plan. La vie de couple a également eu à pâtir de cet investissement. Isa a toujours été aux cotés de Gégé, mais il y a eu des moments difficiles. Isa est heureuse de retrouve son Gégé pour elle toute seule, "je suis fière de ce qu'il a fait" explique sa compagne.

La suite

Gégé souhaite arrêter début octobre. Mais Gégé se dit prêt a prolonger un peu s'il le faut pour accompagner celui ou celle qui acceptera de reprendre la gérance de ce camping si particulier. La propriétaire du terrain souhaite conserver cet esprit et que l'aventure se poursuive avec le même objectif. Selon Gégé le camping est tout à fait viable, l'été dernier il a même affiché complet.

Il suffit selon Gégé de bien travailler l'été, pour avoir assez de budget pour entretenir et faire les travaux nécessaires en hiver. Mais si l'aventure a été possible pour autant de personnes qui ont pu bénéficier d'un emplacement à 5 euros la nuit c'est parce que Gégé ne se tirait pas de salaire du camping. Il faut donc trouver une personne qui accepte de s'invertir pour cette bonne cause.

Camping le moins cher de France à Melisey en Haute-Saône. © Radio France - Jean-François Fernandez

La petite "retraite" de Gégé

Pour l'instant Gégé et Isa sont toujours à la recherche d'un logement, malgré leurs deux pensions qui tombent tous les mois, ils ont du mal à trouver un propriétaire qui accepte de leur louer une maison. Le couple recherche une petite maison afin de disposer d'un petit jardin pour le chien.

Le bloc sanitaires au camping de la Bergereine à Melisey en Haute-Saône. © Radio France - Jean-François Fernandez