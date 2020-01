Cancale : les très singuliers vœux de bonne année du maire

Pierre-Yves Mahieu, maire de Cancale et candidat à sa succession, a donné une couleur particulière à ses vœux pour 2020... avec une pancarte indiquant "Bonne année" et "Meilleurs vœux". Une façon selon lui de saluer tous les acteurs de la commune, sans entrer dans des considérations politiques.

Recto : "Bonne année", verso : "Meilleurs vœux". C'est de cette façon pour le moins singulière que le maire de Cancale, Pierre-Yves Mahieu, a souhaité une bonne année 2020 aux citoyens et différents acteurs, associatifs et institutionnels, de la ville.

Garder une certaine réserve sur le plan politique

Une façon selon le maire d'avoir une certaine réserve sur le plan politique alors que les élections approchent : "_Si certains mauvais esprits pouvaient essayer de croire que le maire a fait sa propre promotion pendant les vœ_ux plutôt que de rendre hommage à la ville, ça peut-être ennuyeux. J'ai voulu éviter cela : avec cette pancarte et en listant les acteurs de la commune, j'ai donc été certain que je me contentais de souhaiter mes vœux aux différents acteurs de la commune."

Pendant une demi-heure, le maire a donc tenu cette pancarte en bois, en la tournant régulièrement pour montrer "Bonne année" ou "Meilleurs vœux" : "Je commençais chaque propos en disant "Bonne année" ou "Meilleurs vœux" aux gens qui ont eu une naissance cette année, aux enseignants, à nos pompiers et gendarmes... Cette façon un peu originale de souhaiter la bonne année a _créé une forme de dialogue_, les gens étaient particulièrement attentifs."

Pierre-Yves Mahieu, maire sans étiquette de Cancale, brigue un troisième mandat pour les municipales de mars 2020.