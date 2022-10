Cancer du sein : des soutien-gorge suspendus à Beaumont-sur-Sarthe pour sensibiliser au dépistage

En se baladant dans le centre-ville de Beaumont-sur-Sarthe , et en prenant la peine de lever un peu le nez, il est possible d'apercevoir des soutien-gorge roses suspendus.

ⓘ Publicité

Cette décoration originale installée depuis le mercredi 5 octobre 2022 est là pour sensibiliser les passants au dépistage du cancer du sein, dans le cadre du mois Octobre rose .

Interpeller les passants

"Les premiers retours sont plutôt positifs" se réjouit Nathalie Richard, coordinatrice de la maison pluridisciplinaire de la santé, à l'origine de l'action.

Certains nous on dit que c'était ridicule. C'est pas grave, tant que que ça permet d'ouvrir le dialogue.

D'autres, comme Fabienne, 60 ans, saluent la démarche. "C'est original. Personnellement je me fais dépister. J'ai eu un autre cancer alors je sais à quel point c'est important. Il faut le faire !"

Quatre rendez-vous pour se faire dépister

Les guirlandes de soutien-gorge ne sont pas seules : tout le village de Beaumont-sur-Sarthe s'est paré de rose pour la première fois. "Les éclairages publics font de la lumière rose, et une sorte de fil d'ariane a été tracé au sol pour guider les passants jusqu'à la maison de la santé", explique Nathalie Richard.

C'est là-bas que des discussions avec des professionnels, des projections de films et des dépistages (pour celles qui le souhaitent) ont lieu pour Octobre rose. La coordinatrice tient à le rappeler, "plus le cancer du sein est diagnostiqué tôt, plus il est possible de la guérir."

Pour les intéressées : les réunions ont lieu le mardi 11 octobre de 17h à 19h, le mercredi 12 octobre de 18h à 19h, et le samedi 15 et 22 octobre, de 10h à 11h.

Un moyen de lutter contre la chute des dépistages pendant la crise sanitaire. Pour la période 2017-2018, 5,1 millions de femmes se sont faites examiner. Elles étaient 2,7 millions en 2021.