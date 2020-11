Les 1.000 poissons de l'aquarium de Canet-en-Roussillon ont été transférés vers les nouveaux locaux

L'aquarium de Canet-en-Roussillon vient d'accomplir la phase la plus délicate de son déménagement : les 1.000 poissons de la collection ont été transférés la semaine dernière vers les nouveaux locaux. Et même s'il n'y a que quelques mètres entre les deux aquariums, puisque le nouveau bâtiment est construit autour de l'ancien, l'opération était particulièrement périlleuse pour ne pas blesser les animaux.

Certains poissons ont ainsi dû être anesthésiés. "Notamment notre mérou géant, que nous avons depuis 1988 et qui pèse 80 kilos, détaille Patrick Masanet, le responsable scientifique de l'aquarium, qui a organisé le déménagement des poissons. Le mérou a été transféré dans le bac géant, soumis à une anesthésie générale, porté dans un brancard puis réanimé. C'est vraiment une opération médicale."

Certains poissons sensibles, "sujets au stress", ont également été anesthésiés pour faciliter leur transfert. "C'est très progressif, on les endort tout doucement jusqu'à ce que le poisson soit vraiment à un rythme respiratoire qui nous permet de dire qu'il est mûr pour être déménagé", explique Patrick Masanet.

Réouverture de l'aquarium au printemps prochain

D'autres poissons, fragiles, ont eux aussi été anesthésiés pour éviter qu'ils se débattent et que leurs écailles s’abîment dans l'épuisette lors du transports. En tout, l'opération a duré quinze jours et nécessité la participation d'intérimaires en plus de toute l'équipe de l'aquarium. "Pour le mérou par exemple, on était six personnes à le transporter et d'autres personnes pour l'anesthésie et la réception du poisson", expose-t-il.

Le poisson-scorpion fait partie des 350 espèces présentes à l'aquarium de Canet-en-Roussillon. - © Aquarium Oniria

L'opération a par ailleurs dû être menée très rapidement pour ne pas priver les poissons d'oxygène. Des rampes spéciales ont été installées dans le nouveau bâtiment pour faciliter les déplacements. Et tout s'est finalement bien passé ! "Il y a eu un petit temps d'adaptation mais on a déjà vu en quelques jours que les poissons trouvent leurs marques, établissent un territoire et sont chez eux", assure Patrick Masanet. Le mérou géant, notamment, a "beaucoup nagé" dans un bac beaucoup plus grand que celui qu'il occupait jusqu'ici.

Les visiteurs, eux, devront attendre avant de voir ces poissons dans leur nouvel environnement. La réouverture de l'aquarium est prévue pour le printemps 2021.