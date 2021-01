Canet-en-Roussillon : les irréductibles baigneurs ont pris leur premier bain de l'année en Méditerranée

Le coronavirus ne leur aura pas volé ce bain du 1er janvier. Cette année, pas de rassemblement autorisé sur les plages et donc pas de service de sauvetage en cas d'accident, mais ça na pas empêché les plus déterminés d'aller se baigner.

"L'eau est à treize, peut être douze degrés. On y serait bien restés !" assure Laurence quelques minutes après sa baignade. Elle s'est quand même rhabillée et emmitouflée dans son écharpe, bonnet sur la tête. Il ne fait que quelques dix degrés sur la plage, mais le soleil brille. Ce qui a décidé Florence à se lancer : "j'avais très envie de me baigner hier en voyant ce temps et puis une amie m'a dit qu'elle venait ici aujourd'hui, alors je l'ai suivie". Et à la sortie de l'eau, la voilà convaincue : "Je l'ai fait ! Elle est un peu fraîche, mais s'il fait beau l'année prochaine je reviendrai".

Si la plupart des baigneurs restent à peine quelques minutes, d'autres prennent le temps de faire quelques brasses © Radio France - Perrine ROGUET

La fraîcheur de l'eau a surpris Christophe. Il est habitué du traditionnel bain du 1er de l'an, mais dans des eaux chaudes, à l'étranger : "c'est si froid que ça me rappelle l'armée. Quand il fallait sauter, on n'avait pas le choix".

Une tradition après l'autre, les baigneurs rentrent chez eux pour déjeuner. Au menu, plat de lentilles : "ça amène de l'amour, de la chance, tout !" assure Christine. Et Pascal de conclure : "ah bah, ça nous a bien réussi en 2020 ..."

2020 a évidemment marqué les esprits de tous les baigneurs, alors ce premier bain de 2021, c'est aussi l'occasion pour eux d'évacuer tout le stress de l'année passée.