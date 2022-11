"Cani-cross", dépistage et sueur à La Trinité

Des petits et des grands toutous, tous en laisse, prêts à partir pour le premier "cani-cross" de La Trinité. Ce samedi matin, une vingtaine de propriétaires de chiens sont venus pratiquer cette discipline : de la course à pied avec son animal, harnaché à sa ceinture. Quand on a un petit Jack Russell, c'est facile, avec un lévrier c'est plus compliqué.

ⓘ Publicité

Au-delà de la recherche de performance, c'est surtout une manière pour les propriétaires de chiens de se rencontrer et de découvrir les sentiers qui bordent La Trinité, ville entourée par les montagnes. Pour une première édition, la plupart des participants préfèrent la "cani-marche" au "cani-cross". Après tout, pour un samedi matin, c'est déjà pas mal.

Prise de sang et dépistage rapide à la leishmaniose pour les toutous. © Radio France - Paul Tilliez

Bruno, lui, c'est un vrai. Talkie-Walkie, baskets, k-way, tout l'attirail du coureur confirmé. Après cinq kilomètres de course, il passe la ligne d'arrivée en tête avec son chien, Benji, son berger malinois de 18 mois. Bruno transpire, Benji en redemande : "À cet âge, il est jamais fatigué" sourit-il, le souffle court. "Le parcours est super bien, mais ça grimpe fort quand même !"

Un dépistage à la leishmaniose

Après l'effort, le... dépistage ! Le but de ce "cani-cross", c'est aussi de sensibiliser les propriétaires de chiens à l'existence et à la dangerosité de la leishmaniose. Cette maladie se transmet par la piqûre des phlébotomes, des moucherons qui piquent généralement les soirs d'été, dans la nature. Le climat du pourtour méditerranéen est favorable aux phlébotomes et la Côte d'Azur est particulièrement touchée par le phénomène.

Le dépistage à la leishmaniose prend vingt minutes. © Radio France - Paul Tilliez

Lorsqu'elle est dépistée à temps, cette maladie n'est pas mortelle, et l'animal peut continuer à vivre normalement en prenant des médicaments. Les premiers signaux alarmants de la leishmaniose sont la perte de poils, l'amaigrissement, le manque d'appétit et la fatigue générale du chien.