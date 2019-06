Canicule : des glaces pour les lions du zoo de Fitilieu en Isère

Fitilieu, France

Face à la chaleur caniculaire, les félins du Domaine des Fauves à Fitilieu en Isèreont droit une à deux fois par jour à des glaces ! Plus précisément des pains de glace contenant des morceaux de viande ou du sang, que les animaux lèchent pour se rafraîchir mais aussi pour s'amuser : "ça permet aussi de les stimuler, parce qu'autrement la seule alternative à la chaleur... c'est la sieste" explique Romain Lodi, soigneur au parc zoologique de Fitilieu.

Avec la chaleur, il y a quelques changements dans la vie du zoo. Les soins quotidiens sont dispensés le plus tôt possible le matin. Certains félins disposent de bassins dans leur enclos, dans lesquels ils n'hésitent pas à se rafraîchir. "Dès que le tigre sort ces jours-ci, c'est pour aller se tremper !" assure Romain Lodi. Et ils ont donc droit à leurs glaces, pour se faire du bien et pour le plaisir, comme nous !