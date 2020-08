Alors que les températures n'en finissent plus de monter pour flirter avec les 40° et qu'elles ne redescendent pas suffisamment la nuit, la Côte-d'Or est toujours en vigilance orange canicule. Un bon moyen pour se mettre au frais, visiter les grottes de Bèze où la température est constante : 13°.

Canicule : Et si on se mettait au frais dans les grottes de Bèze ?

Cinq départements supplémentaires, la Haute-Loire, l'Isère, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, tous situés en Auvergne-Rhône-Alpes, ont été placés -comme la Côte-d'Or il y a quelques jours- en vigilance orange canicule ce dimanche par Météo France. Tandis que 15 départements du nord du pays restent en rouge.

39° samedi à Montbard, 37 à Dijon

Ce week-end il a fait très chaud en Côte-d'Or le mercure a flirté avec les 39° samedi à Montbard, ce dimanche 37° ont été enregistrés à Dijon vers 16 heures. En attendant les orages qui pourraient toucher le département dès ce lundi soir et un rafraîchissement relatif à partir de jeudi, il faut se mettre au frais.

13° à Bèze !

Certains ont trouvé le bon plan : les grottes de Bèze, dont une partie se visite en barques, sont prises d'assaut. Avec 13° la température y est constante toute l'année et ce n'est pas prêt de changer explique Bastien, 18 ans, l'un des guides bénévoles. "Depuis l'époque glaciaire il y a près de 15 000 ans, il fait cette température là, c'est vraiment hermétique et il fera toujours entre 12 et 14° dans ces grottes".

L'une des 4 grottes ou gouffres Français à visiter en barque !

Après une centaine de mètres à pied, les visiteurs embarquent sur un petit bateau, une balade de 300 mètres. A l'image du gouffre de Padirac les grottes de Bèze sont en effet l'une des quatre grottes ou gouffres Français dans lesquels on peut naviguer. Et l'eau bleue turquoise donne envie de piquer une tête. "Je sais que certaines personnes sont tentées. Nous autres guides y sommes autorisés pour nettoyer les spots, c'est même une obligation, on met une combinaison parce que l'eau est à 11°, mais ça fait vraiment plaisir" sourit le jeune homme.

Youenn, l'un des guides © Radio France - Thomas Nougaillon

Nous sommes allés nous mettre au frais dans la grotte avec Youenn, l'un des guides des grottes Copier

"Pas très pressés de retourner à l'extérieur" !

Patrice père de famille d'Étalante dans le canton de Châtillon-sur-Seine en Côte-d'Or est un homme heureux. "Cela fait du bien, ça rafraîchit, c'est nickel". Malheureusement pour lui et sa famille la visite se termine et il fait encore très chaud à l'extérieur. "On attend d'être au dessus pour prendre le coup de chaleur mais on n'est pas trop pressés d'y aller" explique-t-il, un petit sourire complice aux lèvres.

Patrice et sa famille, bien heureux d'avoir pus passer un peu plus de 40 minutes au frais © Radio France - Thomas Nougaillon

Les grottes sont un "frigo" naturel très agréable en ce moment ! Copier

20 000 visiteurs par an habituellement

Habituellement les grottes de Bèze, propriété de la commune, reçoivent environ 20 000 visiteurs par an, dont un bon tiers au mois d'août, mais cette année avec le covid et le manque d'eau le nombre de personnes pouvant accéder au site est largement revu à la baisse. Il est même divisé par deux pour respecter les distanciations et éviter que les barques ne raclent le fond de la rivière souterraine. Il faut dire que le niveau d'eau a baissé de 50 centimètres ces derniers jours. Les responsables de la grotte pourraient même décider de la fermer aux visites d'ici une semaine ou deux s'il ne remonte pas. Mais pour cela il faudrait qu'il pleuve.

Renseignez-vous avant de vous rendre sur place ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Bèze infos pratiques

La grotte de Bèze est ouverte à partir de 9 heures, il y a une visite toutes les demies-heures, la dernière part à 18 heures. Avant de prendre la route pensez à vous renseigner sur le site internet ou en téléphonant. Ce dimanche quelques visiteurs qui se sont présentés à l'accueil ont même du rebrousser chemin.