Canicule : "Mettez-vous tous à poil", conseillent les naturistes de Vincennes

Le Bois de Vincennes, Réguiny, France

En ces temps de canicule, on en rêve tous un peu : enlever ces vêtements qui nous tiennent chaud et se balader nus. Eux l'ont fait ! Une centaine de personnes ont participé ce dimanche à la deuxième journée parisienne du naturisme, au bois de Vincennes.

"Tous à poil !"

Dans une petite clairière à l'écart des grandes routes, ils sont une centaine, allongés dans l'herbe. Et en ces temps de canicule, on aurait presque envie de faire comme eux. "On transpire quand même", explique Stéphane, un habitué. Mais"on n'a pas le tee-shirt qui colle dans le dos, pour les hommes on n'a pas l'élastique du boxer ou du slip qui gêne et puis pas de chaussette, donc finalement la peau respire mieux même si on transpire", poursuit-il.

L'espace naturiste de Vincennes existe depuis 2 ans dans le bois © Radio France - Margaux Stive

Sarah et Amélie viennent pour la première fois. L'expérience les tentait depuis longtemps, la chaleur a fini de les convaincre. Et à les entendre c'est plus facile qu'il n'y parait. _"Ça se fait assez facilement_, personne ne se regarde, personne ne se juge c'est très agréable", explique Sarah.

Une philosophie

Car le naturisme c'est bien plus que se promener nu, affirme Cédric, l'organisateur de l’événement. "C'est un état d'esprit, une valeur philosophique sur le respect de soi d'abord, le respect des autres. On est égaux, le jugement disparaît. On redécouvre un peu les gens, on redécouvre la vie, on se redécouvre".

Conclusion : "Mettez-vous tous à poil, et venez nous rejoindre !", lance Cédric. Et si certains sont tentés, sachez que l'espace naturiste du bois de Vincennes est ouvert tous les jours jusqu'au 13 octobre. Il est situé au cœur du bois, entre la route Dauphiné et les allées royales.

L'espace naturiste est ouvert tous les jours jusqu'en octobre © Radio France - Google Maps

Le reportage de France Bleu Paris